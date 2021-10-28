أحمد دياب يكشف حقيقة الخلافات بين أعضاء رابطة الأندية

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كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفه، عن حقيقة وجود خلافات بين أعضاء الرابطة.

وقال أحمد دياب، في تصريحات تليفزيونية: «لا يوجد خلافات بين أعضاء الرابطة خلال العمل ويوجد احترام كبير وتفاهم بين الأعضاء».

وأشار أحمد دياب، إلى أنه لا يوجد استثناء لأى نادى في تأجيل مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.



وأكد أن عمل الرابطة بعيدا عن الاتحاد المصرى لكرة القدم ويوجد استقلاليه عن عمل الجبلاية، مشيرًا إلى أن بطولة كأس الرابطة تفيد الأندية فنيا ويوجد مكافات لاصحاب المراكز .

وأوضح أحمد دياب، أن كأس رابطة الأندية تتحمله الرابطة كاملا .