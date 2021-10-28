«زي النهارده».. كرستينا فيرنانديز رئيسة للأرجنتين 28 أكتوبر 2007

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كانت كرستينا فيرنانديز دي كيرشنر، رئيسة للأرجنتين على مدي 8 أعوام ،أي على مدي مدتين رئاسيتين وكانت شخصية فاعلة في السياسة الدولية، وغيرت وجه بلادها على أكثر من صعيد، ولم تخل فترة حكمها من الجدل والإثارة والأزمات السياسية والدبلوماسية. وتقول سيرة كرستينا أنها ولدت في التاسع عشر من فبرايرعام ١٩٥٣ وحصلت على شهادة في الحقوق من جامعة بوينس آيرس وامتهنت المحاماة، وشغلت منصب شيخة سابقة عن محافظة بوينس آيرس، وهى زوجة الرئيس الأرجنتينى السابق نيستور كيرشنير، والرئيسة المنتخبة عن الحزب البيرونى، وقد بدأت حياتها السياسية عضوة في حركة الشبيبة البيرونيين في ١٩٧٠ بمنطقة سانتا كروز، إلى أن فازت بالانتخابات الرئاسية «زى النهارده» في ٢٨أكتوبر ٢٠٠٧لتأتى خلفا لزوجها، وتصبح الخامسة والخمسين بين الرؤساء الذين تعاقبوا على الأرجنتين وقد تم انتخابها لفترة ولاية رئاسية ثانية في ٢٣ أكتوبر ٢٠١١ حتى ٠ ١ ديسمبر ٢٠١٥ وفى وداعها بعد انتهاء مدتها الرئاسية الثانية،كما يقضى الدستور الأرجنتينى احتشد آلاف الأرجنتينيين قبالة القصر الرئاسى ليودعوا إحدى أكثر الرؤساء شعبية في تاريخ البلاد،في مشهد مؤثر طغت عليه العاطفة وقدعرف عهدها الكثيرمن التغييرات سواء في الاقتصاد أوالحقوق،أو حرية الإعلام والعلاقات الخارجية، والتى اكتسبت بسببها شعبية كبيرة سواء في الأرجنتين أو في الوطن العربى، لاسيما لمواقفها من قضيتى فلسطين والأزمة السورية وكانت- في خطاب ألقته في الأمم المتحدة- قد قالت:«تكمن المشكلة المتعلقة بانعدام الأمن واستتباب الإرهاب في أن القوى العظمى تغير بسهولة مفهوم الصديق والعدو، ومفهوم الإرهابى وغير الإرهابى».