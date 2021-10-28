توفيق السيد: الحكم دائمًا في موضع اتهام والحلقة الأضعف بالوسط الرياضي

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قال توفيق السيد، الحكم السابق، إن الحكم دائمًا في موضع اتهام، بغض النظر عن الأداء الذي يقدمه، فضلًا عن أن منظومة التحكيم هي الحلقة الأضعف على الإطلاق بالوسط الرياضي.

وأضاف توفيق السيد، في تصريحات تليفزيونية، أنه من الضروري تغيير الثقافة وتقبل الأخطاء التحكيمية، مشيرًا إلى أنه استقال من رئاسة منطقة القاهرة، بسبب طلب عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام، بتنفيذ فكره.

وتابع رئيس منطقة القاهرة السابق، أن عصام عبدالفتاح قال له نصًا «اللي مش هينفذ فكري الموضوع بسيط»، وهو ما دفعه للاستقالة من منصبه، مشيرًا إلى أن انتقادي للحكم محمد معروف من قبل ليس سببًا في الاستقالة.