القبض على 3 أشخاص ارتكبوا جرائم ابتزاز واعتداء جنسي
صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال،...
ساهم أهالي المجاردة في معالجة التشوه البصري بمحافظتهم، في وقت تواصل البلدية جهودها لتحسين المشهد الحضري.وأثنى رئيس البلدية أحمد...
كشف مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه في الأحساء المهندس إبراهيم الخليل لـ«الوطن»، استهداف تسجيل ودعم نحو 1500 مزارع ليمون وعنب...
بعد قرار رفع الطاقة الاستيعابية، تواصل توافد المعتمرين والمصلين على الحرم المكي لأداء مناسك العمرة والصلاة، وسط منظومة من الخدمات...
حدد عدد من شركات العمرة عددا من الأسباب، التي تخلي مسئوليتها عن تأخر مغادرة المعتمرين وإيقاف شركات العمرة، بعد فرض غرامات مليونية...
هطلت، أمس، أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير، وامتدت إلى مرتفعات الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، تخللتها...
تعد حديقة «الفوطة» بوسط الرياض إحدى معالم العاصمة منذ القدم، فهي الأقدم، وشهدت خلال 65 عاما مضت تحولات وتطورات، واكبت ما شهدته...