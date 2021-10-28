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القبض على 3 أشخاص ارتكبوا جرائم ابتزاز واعتداء جنسي

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ضبط مقيمين نشرا إعلانا احتياليا لتعديل الحالة الصحية في توكلنا

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال،...

2b8eb22ce2.jpgالمدينة المنورة :الوطن
6fa63f5d2d.jpg22 ربيع الأول 1443 هـ

أهالي المجاردة يتصدون للتشوه البصري

ساهم أهالي المجاردة في معالجة التشوه البصري بمحافظتهم، في وقت تواصل البلدية جهودها لتحسين المشهد الحضري.وأثنى رئيس البلدية أحمد...

icon-byline.pngالمجاردة: محمد آل عمر
icon-clock.png21 ربيع الأول 1443 هـ

دعم مالي لـ 1500 مزارع ومربي نحل

كشف مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه في الأحساء المهندس إبراهيم الخليل لـ«الوطن»، استهداف تسجيل ودعم نحو 1500 مزارع ليمون وعنب...

icon-byline.pngالأحساء: عدنان الغزال
icon-clock.png21 ربيع الأول 1443 هـ
(واس)

1000 روبوت ومضخة لتعقيم المسجد الحرام

بعد قرار رفع الطاقة الاستيعابية، تواصل توافد المعتمرين والمصلين على الحرم المكي لأداء مناسك العمرة والصلاة، وسط منظومة من الخدمات...

icon-byline.pngمكة المكرمة: الوطن
icon-clock.png21 ربيع الأول 1443 هـ
(واس)

شركات عمرة: نقدم الخدمة وفقا للنظام

حدد عدد من شركات العمرة عددا من الأسباب، التي تخلي مسئوليتها عن تأخر مغادرة المعتمرين وإيقاف شركات العمرة، بعد فرض غرامات مليونية...

icon-byline.pngمكة المكرمة: فهد الإحيوي
icon-clock.png21 ربيع الأول 1443 هـ
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تساقط للصخور وسيول في الباحة وعسير

هطلت، أمس، أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير، وامتدت إلى مرتفعات الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، تخللتها...

icon-byline.pngالباحة : منصور بن محمد
icon-clock.png21 ربيع الأول 1443 هـ
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الفوطة ذاكرة الرياض الخضراء

تعد حديقة «الفوطة» بوسط الرياض إحدى معالم العاصمة منذ القدم، فهي الأقدم، وشهدت خلال 65 عاما مضت تحولات وتطورات، واكبت ما شهدته...

icon-byline.pngالرياض: فيصل درويش
icon-clock.png21 ربيع الأول 1443 هـ

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