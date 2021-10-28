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انطلاق منطقة "ونتر وندر لاند" بفعاليات متنوعة ضمن موسم الرياض 2021

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تضمنت مجموعة من العروض النارية والألعاب المختلفة تناسب جميع الأعمار

انطلاق منطقة

انطلقت اليوم منطقة "الرياض ونتر وندرلاند"، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، بمجموعة رائعة من العروض النارية والألعاب المختلفة تناسب جميع الأعمار.

وتفصيلاً، ضمّت المنطقة العديد من الفعاليات والألعاب، أبرزها: منطقة "ماجيك توي بوكس"، التي تُقام فيها الكثير من العروض والأنشطة للطفل، مثل الشخصيات المتجولة والألعاب المناسبة لجميع أعمار الطفولة ومراحلها، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات المقدمة للبالغين، منها ألعاب "سكاي لوب" التي تعد أول سكاي لوب متنقلة في العالم، تتسع لنحو 12 راكبًا في الجولة الواحدة، و"بيت الرعب"، و"حلبة التزلج" وسط أجواء حيوية محاطة بنافورة راقصة، حيث يبلغ عدد الألعاب أكثر من 103 لعبات.

ومن الفعاليات التي تشملها منطقة "ونتر وندرلاند" خيمة السيرك التي تقدم العروض البهلوانية، "المهرجان الشتوي"، ويتضمن فعاليات تُقام في محيط ثلجي بالكامل، ومنها: Frozen Maze، وهي متاهة ثلجية تستخدم للفعاليات المتعددة، والعروض الموسيقية والضوئية، والألعاب المتوفرة في المنطقة مزودة بتعليمات لذوي الاحتياجات الخاصة، كما تضم المنطقة قاعة احتفالات مصممة خصيصًا لتمنح الأطفال تجربة عيش شخصياتهم المفضلة بثيمات متنوعة، إضافة إلى وجود العديد من العروض العالمية الجوالة في طريق العجائب.

انطلاق منطقة

انطلاق منطقة

انطلاق منطقة

انطلاق منطقة

انطلاق منطقة

انطلاق منطقة

انطلاق منطقة

انطلاق منطقة

انطلاق منطقة

انطلاق منطقة

انطلاق منطقة

انطلاق منطقة

انطلاق منطقة

انطلاق منطقة

انطلاق منطقة

انطلاق منطقة

انطلاق منطقة

انطلاق منطقة

انطلاق منطقة

انطلاق منطقة

انطلاق منطقة

انطلاق منطقة

انطلاق منطقة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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