تغريم 446 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 22 محلا ومقهى في سوهاج

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واصلت أجهزة الأمن بـ سوهاج حملاتها المكثفة بجميع أنحاء المحافظة، وبخاصة في مواقف سيارات الأجرة، ومحطات القطارات، والمطاعم، والمحال التجارية، للتأكد من مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» وارتداء الكمامات.

وأسفرت الحملات التي جرت بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بسوهاج، وبتوجيهات من مدير الأمن اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، عن ضبط 446 شخصاً لعدم ارتدائهم الكمامات، وقاموا بسداد الغرامة المستحقة، كما تواصلت الحملات التفتيشية على المحال التجارية والمقاهي بدائرة المحافظة للتأكد من الالتزام بقرارات مجلس الوزراء في مواعيد الغلق، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».

وأسفرت الحملات عن غلق 15 محلا تجاريًا بأنشطة مختلفة بنطاق المحافظة لمخالفتها قرار رئيس مجلس الوزراء بالغلق، وغلق 7 مقاهٍ لمخالفتها المواعيد وتقديمها الشيشة للزبائن، وتم ضبط 18 شيشة، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة لإجراء التحقيق اللازم.