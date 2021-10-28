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رفع الإشغالات بأحياء وقرى كوم أمبو وكلابشة في أسوان

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رفع الإشغالات بأحياء وقرى كوم أمبو وكلابشة في أسوان رفع الإشغالات بأحياء وقرى كوم أمبو وكلابشة في أسوان

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واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، بقيادة المهندس سيد مدني، أعمال النظافة ورفع الإشغالات بحى شرق وحى غرب وبعض القرى التابعة للمركز، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة بمقابر سبيل العرب والطريق المؤدي لها.

كما تم رفع أكوام الأتربة والقيام بأعمال التشجير أمام مدخل المجزر العمومي بقرية أبوير، لإضفاء المنظر الجمالي للمكان والمنطقة المحيطة.

في السياق ذاته تولت الوحدة المحلية لمدينة كلابشة بقيادة على ياسين، رفع كفاءة منظومة الإنارة والكهرباء مع استكمال أعمال الدهانات وتهذيب وتقليم الأشجار ورفع المخلفات والأتربه بشوارع المدينة.

المصرى اليوم

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