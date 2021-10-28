أخبار عاجلة

الإنسان وُجد في الأرض ليعمره ويعبد الله.. آمنة نصير تعلق على دعوات منع الإنجاب -
الاعلان عن اطلاق صندوق صانع للسوق بملياري درهم في دبي يدفع السوق للارتفاع -
حملة في الغردقة لإزالة الأبنية المخالفة والتعديات على أملاك الدولة -
جاهزون للتعامل مع أي احتمالات لانهياره.. تعليق جديد من وزير الري بشأن سد النهضة -
وكيل أول «النواب» يستقبل رئيس برلمان زيمبابوى -
"مدن" تحتضن 593 مصنعاً للمواد الكيميائية ومنتجاتها بالقطاع الغربي -
الرائد يمزق شباك الطائي برباعية .. ويقفز للمركز الرابع -
المبعوث الأمريكي يتوجه إلى إثيوبيا للدعوة لحل سلمي بين أطراف النزاع -
"الإعلام المرئي والمسموع" تحذر من نشر أي تجاوزات أو إساءات من شأنها تأجيج التعصب الرياضي -
ضبط "28" مخالفاً لنظام الإقامة والعمل في مجمعات الاتصالات شرق الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

لجنة تسويق السياحة الثقافية: معبد الكرنك عاد كما تركه رمسيس الثاني

Print
لجنة تسويق السياحة الثقافية: معبد الكرنك عاد كما تركه رمسيس الثاني لجنة تسويق السياحة الثقافية: معبد الكرنك عاد كما تركه رمسيس الثاني

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن انطلاق أولى رحلات للطيران بين شرم الشيخ والأقصر شيء مهم، حيث قمنا بتقديم طلب لوزير السياحة والآثار الذي قدم طلب لوزير الطيران والذي رحّب بقوة بعودة الطيران من شرم الشيخ والغردقة إلى الأقصر.

وأضاف محمد عثمان، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأربعاء، أن ما يتم في الأقصر هو كلمة السر، لأن الأقصر هي المتحف العالمي المفتوح، لافتاً إلى أنها ستصبح العاصمة السياحية الأولى للآثار.

وأشار إلى أن «مصر تعاملت بشفافية شديدة مع ، حيث استقبلنا العديد من الطائرات السياحية، موجها الشكر للدولة على ما قامت به وزارة السياحة والآثار».

ولفت إلى أنه بمجرد إعلان الزيارة من الأقصر لشرم الشيخ أصبح هناك طلبات طيران كثيرة، وسوف يتم زيادة عدد الطائرات خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الطريق الملكي بالأقصر يوجد به 1700 كبش على الجانبين، مشيرًا إلى أن ما تقوم به الدولة المصرية غير مسبوق، وهناك عملية ترميم بمعبد الكرنك لم تتم منذ 70 سنة.

وتابع أن المرممين المصريين أعادوا معبدالكرنك كما تركه رمسيس الثاني، وسوف يتم الاحتفال بطريق الكباش في 4 نوفمبر المقبل، وقد تستمر لمدة أسبوع في كل المناطق الأثرية بالأقصر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خالد الغندور يكشف عن ضم لاعب جديد لمنتخب مصر

خالد الغندور يكشف عن ضم لاعب جديد لمنتخب مصر

حمدي فتحي يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري المصري

حمدي فتحي يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري المصري

«سياحة النواب»: مشاركة مصر في بورصة لندن فرصة لترويج حفل افتتاح طريق الكباش

«سياحة النواب»: مشاركة مصر في بورصة لندن فرصة لترويج حفل افتتاح طريق الكباش

الجمعة.. «أهل مصر» تنطلق من دمياط

الجمعة.. «أهل مصر» تنطلق من دمياط