لجنة تسويق السياحة الثقافية: معبد الكرنك عاد كما تركه رمسيس الثاني

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن انطلاق أولى رحلات مصر للطيران بين شرم الشيخ والأقصر شيء مهم، حيث قمنا بتقديم طلب لوزير السياحة والآثار الذي قدم طلب لوزير الطيران والذي رحّب بقوة بعودة الطيران من شرم الشيخ والغردقة إلى الأقصر.

وأضاف محمد عثمان، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأربعاء، أن ما يتم في الأقصر هو كلمة السر، لأن الأقصر هي المتحف العالمي المفتوح، لافتاً إلى أنها ستصبح العاصمة السياحية الأولى للآثار.

وأشار إلى أن «مصر تعاملت بشفافية شديدة مع فيروس كورونا، حيث استقبلنا العديد من الطائرات السياحية، موجها الشكر للدولة على ما قامت به وزارة السياحة والآثار».

ولفت إلى أنه بمجرد إعلان الزيارة من الأقصر لشرم الشيخ أصبح هناك طلبات طيران كثيرة، وسوف يتم زيادة عدد الطائرات خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الطريق الملكي بالأقصر يوجد به 1700 كبش على الجانبين، مشيرًا إلى أن ما تقوم به الدولة المصرية غير مسبوق، وهناك عملية ترميم بمعبد الكرنك لم تتم منذ 70 سنة.

وتابع أن المرممين المصريين أعادوا معبدالكرنك كما تركه رمسيس الثاني، وسوف يتم الاحتفال بطريق الكباش في 4 نوفمبر المقبل، وقد تستمر لمدة أسبوع في كل المناطق الأثرية بالأقصر.