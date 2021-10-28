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اليمن يسلِّم رسالة احتجاج رسمية إلى لبنان بشأن التصريحات المسيئة لدول التحالف

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اليمن يسلِّم رسالة احتجاج رسمية إلى لبنان بشأن التصريحات المسيئة لدول التحالف اليمن يسلِّم رسالة احتجاج رسمية إلى لبنان بشأن التصريحات المسيئة لدول التحالف
تتناسى جرائم الميليشيات الحوثية ضد الشعب اليمني وانقلابها على الشرعية

اليمن يسلِّم رسالة احتجاج رسمية إلى لبنان بشأن التصريحات المسيئة لدول التحالف

سلَّم سفير اليمن لدى بيروت عبدالله الدعيس الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين في لبنان السفير هاني شميطلي رسالة احتجاج واستنكار إزاء التصريحات المسيئة التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي تجاه دول تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وعبَّرت وزارة الخارجية اليمنية في رسالة الاحتجاج - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية - عن استغرابها الشديد من هذه التصريحات التي تسيء للعلاقات اليمنية - اللبنانية، وتتناسى جرائم الميليشيات الحوثية ضد الشعب اليمني، وانقلابها على الحكومة الشرعية، ومحاولاتها الاستيلاء على السلطة بالقوة المسلحة، واستمرار رفضها لكل دعوات السلام في تحدٍّ واضح للقرارات الأممية كافة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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