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ريال مدريد يتعادل سلبيًا مع أوساسونا ويتصدر جدول الليجا

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ريال مدريد يتعادل سلبيًا مع أوساسونا ويتصدر جدول الليجا ريال مدريد يتعادل سلبيًا مع أوساسونا ويتصدر جدول الليجا

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رغم سقوطه في فخ التعادل مع ضيفه أوساسونا صعد فريق ريال مدريد إلى صدارة قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني الذي يشهد صراعًا رباعيًا قويًا على المركز الأول.

وانتهت مباراة ريال مدريد مع ضيفه على ملعب «سانتياجو برنابيو» فريق أوساسونا ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة، بالتعادل السلبي ليحصد الفريق الملكي نقطة واحدة رفعته إلى قمة جدول ترتيب الليجا الإسبانية.

وأصبح رصيد ريال مدريد 21 نقطة في المركز الأول بفارق الأهداف عن الثلاثي المتألق هذا الموسم إشبيلية وريال بيتيس وريال سوسييداد.

ويملك أتلتيكو مدريد بدوره فرصة مزاحمة هذا الرباعي على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني حال فوزه الخميس على نظيره ليفانتي.

المصرى اليوم

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