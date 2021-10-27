خطة الهيئات القضائية لتنفيذ قرار «المحامين ولقاح كورونا» من دخول المحاكم

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استعدادات وإجراءات إدارية صارمة بجميع الهيئات القضائية فرضها قرار وزارة العدل الصادر قبل ساعات بمنع دخول المحامين أي من قاعات وأبنية المحاكم إلا بعد تلقي لقاح فيروس كورونا، وهو القرار الذي خاطب به مساعد وزير العدل المستشار محمد شوقي نقيب المحامين رجائي عطيه في خطاب رسمي بسريان هذا القرار اعتبارا من أول ديسمبر المقبل.

وعلمت «المصري اليوم» أن الهيئات القضائية التي يحضر ويترافع أمامها المحامون ستضع خطة عمل إدارية لتنفيذ هذا القرار تتمثل أهم بنودها في زيادة عدد الموظفين وأفراد الأمن الإداري على بوابات دخول المحاكم للاطلاع وفحص ما يثبت تلقي المحامين المترددين على المحكمة لقاح فيروس كورونا.

كما تضمنت خطة تنفيذ القرار تزويد المحاكم بأجهزة حاسب إلى لفحص بيانات المحامين الموجودة على قاعدة بيانات وزارة الصحة والمتضمنة تسجيل اسم الشخص وبطاقة الرقم القومي الخاصة به ممن تلقي اللقاح سواء جرعة واحدة أو الجرعتين، وذلك للسماح له بدخول مقر المحكمة وتمثيل موكله أمامها.

وقالت مصادر قضائية إن برنامج ميكنة المحاكم الذي بدأت في تنفيذه غالبية الهيئات القضائية سيساعد بشكل كبير في تطبيق مثل هذه القرارات من خلال أنظمة إلكترونية وتطبيقات تديرها شبكات الحاسب الالي بكل جهة قضائية ممن قطعن شوطا في تنفيذ برنامج الميكنة والتحول الرقمي والذي يهدف في الأساس إلى تيسير إجراءات التقاضي، ليساعد ذلك أيضا في تطبيق الإجراءات الاحترازية على أعلى مستوي في ظل جائحة كورونا.