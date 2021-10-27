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عمار حمدي : هدفنا استعادة لقب الدوري وسعيد بدعم الجماهير

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عمار حمدي : هدفنا استعادة لقب الدوري وسعيد بدعم الجماهير عمار حمدي : هدفنا استعادة لقب الدوري وسعيد بدعم الجماهير

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أبدى عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتحقيق الفوز في أول مباراة بالدوري الممتاز على حساب الإسماعيلي، مؤكدًا أن لاعبي الفريق يسعون بقوة لاستعادة لقب البطولة مجددًا هذا الموسم.

ونجح الأهلي في الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وأكد عمار أنه سعيد للغاية بدعم جماهير الأهلي له وثقتهم الكبيرة في قدراته، متمنيًا أن يكون عند حسن ظنهم، مشيرًا إلى أنه وجد دعمًا كبيرًا من الجماهير التي حضرت المباراة، عندما شارك بديلًا في الشوط الثاني من اللقاء.

وأشار عمار حمدي إلى أن كل لاعبي الأهلي على قلب رجل واحد، والجميع يسعى لتحقيق الفوز في كل مباراة من أجل اقتناص صدارة الترتيب، والمنافسة على استعادة لقب الدوري الذي غاب عن دولاب بطولات الأهلي في الموسم الماضي.

المصرى اليوم

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