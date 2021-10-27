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تعرف علي حقيقة اعادة مباراة الاهلي والاسماعيلي في الدوري .. صور

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تعرف علي حقيقة اعادة مباراة الاهلي والاسماعيلي في الدوري .. صور تعرف علي حقيقة اعادة مباراة الاهلي والاسماعيلي في الدوري .. صور

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نفى الحكم الدولي جمال الغندور رئيس لجنة التحكيم السابق صلته بالتصريحات المنسوبة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بخصوص اعادة مباراة الاهلي والاسماعيل في الدوري والتى انتهت بفوز الاهلي بخماسية

وقال الغندور في تصريحات خاصة للمصري اليوم: صفحتي تم اختراقها من هاكر محترف منذ اكثر من ٥ ايام وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتقديم بلاغ لمباحث الانترنت

كانت الصفحة المخترقة لجمال الغندور قد نشرت تصريحات مغلوطة وغير صحيحة ان هدف الاهلي غير صحيح وانه في حالة تحريك الاسماعيلي شكري للفيفا سيتم اعادة المياراة

وطالب جمال الغندور الجميع بتوخي الحذر وعدم التعامل مع الصفحة وما ينشر بها بالسلب أو الايجاب احسن استعادة الصفحة وقال: اخليت مسؤوليتي باعلان ان الصفحة مخترقة

المصرى اليوم

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