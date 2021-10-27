شمس الكويتية من بغداد : بلد الكرم والضيافة والطيبة

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شاركت الفنانة شمس الكويتية متابعيها بمقطع فيديو، نشرته على حسابها بإنستجرام، رصدت فيه جانباً من جولتها في شوارع بغداد بـ العراق .

وكتبت شمس: «جولتي في شوارع بغداد الحبيبة بين إخوتي وناسي ومحبيني بدون درع واقي من الرصاص، ولا بحاجه لحماية بينكم انتوا الأمان والسند اللي ما يأمن فيكم ما يستحق محبتكم، ويعكس صورة غير حقيقية عنكم كالعادة».

وتابعت الفنانة شمس : «في كل زيارة لي أحب أكد وأوضح للعالم كله الصورة الحقيقية لـ العراق . إنه بلد الكرم والضيافة والطيبة، وأن الأوضاع أمان وأكثر ناس تحب الفرح والسعادة والحياة».

كانت الفنانة شمس شاركت متابعيها قبل ذلك ببوست قائلة: «بانتظاركم حبايبي في ليلة افتتاح مهرجان بابل الدولي بـ العراق في مدينة بابل مهد الحضارات، 28 أكتوبر 2021 وراح تكون ليلة جداً مميزة.. ولي الشرف أكون أول من يفتتح هذا المهرجان الدولي العريق... بكل حب أنتظركم».

يذكر أن الفنانة شمس قدمت خلال مسيرتها الفنية عدداً من الألبومات، منها «حبيب الورد، سبع مرات، مظاهرة نسائية، شمس 2007، جلسات شمس، صباحك خير، شقيت ثوبي».

- صورة أرشيفية

خلال تجولها شوارع بغداد .. ماذا قالت الفنانة شمس ؟