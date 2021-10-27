أول تعليق من أحمد عبد القادر بعد هدفه الأول مع الأهلي

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أعرب أحمد عبدالقادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالمشاركة وبالفوز الذي حققه الأهلي على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب برج العرب في افتتاح منافسات الدوري الممتاز.

وقال عبدالقادر: «سعيد بتنفيذ تعليمات المدير الفني رغم قلة الوقت الذي شاركت فيه، ولكنه مؤشر جيد بالنسبة لي وأسعى للاستمرار في نفس حالة التركيز».

ووجه عبدالقادر الشكر لزملائه وتقديره لهم على مساعدته سواء داخل أو خارج الملعب، مشيدًا بالدور الذي يقدمه اللاعبون الكبار من احتواء ودعم للاعبين الصغار والجدد بالفريق.

وأكد عبدالقادر أن الموسم لا يزال طويلًا، وأنه رغم تسجيله الهدف الرابع اليوم لم يقدم شيئًا بعد مع الفريق ويسعى للحفاظ دائمًا على ثبات مستواه وتنفيذ التعليمات الفنية.

وعن هدفه الرابع أمام الإسماعيلي أكد أنه يسعى للهدوء أمام المرمى واستغلال المساحات الصغيرة لتسجيل الأهداف.

وشدد عبدالقادر على أن تعليمات الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قبل نزوله اليوم هي التركيز وتدارك النقص العددي للخروج بأفضل نتيجة، بعد ضمان الفوز إلى حد كبير، وهو ما نجح اللاعبون في ترجمته داخل الملعب بشكل جيد وأثمر الهدف الرابع.

وبات الهدف الذي سجله أحمد عبدالقادر اليوم هو أول هدف رسمي للاعب مع المارد الأحمر بعد عودته من جديد لصفوف الفريق عقب رحلة الإعارة في الموسم الماضي إلى سموحة.