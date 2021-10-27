«شباب الأعمال» تستضيف مساعد وزير التجارة ونائب مدير جهاز تنمية المشروعات

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تستضيف الجمعية المصرية لشباب الأعمال، يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 نوفمبر، المهندس إيهاب أمين مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الفنية، والمهندس طارق شلش نائب المدير التنفيذي لجهاز تنميه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يناقش اللقاء انجازات الوزارة خلال الفترة الماضية في العديد من الملفات، بالإضافة إلى دعم العلاقات الثنائية بين وزارة التجارة والجمعية المصريه لشباب الأعمال.

ويدير اللقاء المهندس عبدالرحمن عسل رئيس لجنه الصناعة بالجمعية، بحضور جمال ابو على رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبسام الشنواني الأمين العام، وأعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المهتمين بملف التجارة والصناعة.

وأضافت الجمعية في بيان صحفي، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نجح خلال السنوات السبع الماضية في ضخ تمويل بلغ حوالي 36 مليار جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات كثيفة العمالة بلغ عددها ما يزيد على 1.4 مليون مشروع، بالإضافة إلى مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة، فيما يناقش اللقاء أبرز الملفات التي تخص دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودور الجهاز خلال الفترة السابقة في دعم القطاع وتوفير كافه السبل لزيادة عدد المشاريع في مختلف القطاعات الصناعية والاستثمارية وغيرها، فضلا عن التطرق إلى عدد من القوانين الجديدة وبعض التساؤلات التي تشغل أعضاء الجمعية.

وقالت الجمعية انه سيتم مناقشة دور اليات مشاركتها في مبادرات تعزيز التنمية الصناعية بمحافظة بورسعيد، والتي أعلنت عنها وزيرة الصناعة نفيين جامع في وقت سابق، حيث اعتبرت شباب الأعمال أن بورسعيد من أهم المحافظات الصناعية في مصر، في ظل ما تتمتع به من إمكانات وقدرات صناعية كبيرة، وهو الأمر الذي يؤهلها لتكون منطقة جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن موقعها المتميز على البحر المتوسط وقناة السويس، الأمر الذي يجعل منها مركزا صناعيا ولوجستيا لنفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية.