ظروف "الطائي" تغري "الشباب" .. و"الحزم" طريق "الاتحاد" للعودة للصدارة

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في افتتاح الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تفتتح ، اليوم الخميس ، منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهتين تحددان مصير صدارة الدوري.

الحزم - الاتحاد

على أرض ملعب نادي الحزم بالرس، يحل الاتحاد (الثاني - 17 نقطة) ضيفًا ثقيلاً على نظيره الحزم ( الحادي عشر – 10 نقاط) .

الاتحاد وسط غياب قائده فهد المولد (المعاقب من قِبل الجهاز الفني) يسعى لاستعادة الصدارة.

في المقابل يأمل أصحاب الأرض (الحزم) خطف النقاط الثلاث للاقتراب أكثر من مناطق الأمان.

الشباب - الطائي

في العاصمة الرياض يستضيف الشباب (الثالث - 15 نقطة) نظيره الطائي ( الخامس عشر - 7 نقاط ) وذلك على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد.

الشباب يتسلح بعاملي الأرض والجمهور، من أجل كسب اللقاء والقفز نحو الصدارة ، وعينه على تعثر الاتحاد وضمك في هذه الجولة.

في المقابل يسعى (ضيف الدوري وصائد الكبار) الطائي إلى معالجة جراحه والهروب من منطقة الخطر حتى لو كان ذلك على حساب الشباب (المنتشي) .