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هل هناك جرعة رابعة تنشيطية من لقاح كورونا ؟.. عضو لجنة الفيروسات يُجيب

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هل هناك جرعة رابعة تنشيطية من لقاح كورونا ؟.. عضو لجنة الفيروسات يُجيب هل هناك جرعة رابعة تنشيطية من لقاح كورونا ؟.. عضو لجنة الفيروسات يُجيب

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كشف الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، عن حقيقة الجرعة الرابعة التنشيطية لفيروس كورونا التي بدأت بعض الدراسات تنادي بها.

وقال «خطاب» في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع على فضائية «دي إم سي»، الأربعاء، إن بعض الدراسات نادت بضرورة أن يكون هناك تعميم للجرعة الرابعة من لقاح بعد إقرار بعض الدول للجرعة الثالثة التنشيطية لمن مر على تطعيمهم 6 أشهر.

وأشار إلى أنه لا يكون تعارض بين تلقي لقاحي فيروس كورونا والأنفلونزا الموسمية ويفضل أن يكون هناك فاصل زمني أسبوعين بغض النظر عن أيهما الأول، مناشدًا المواطنين بضرورة تلقي لقاحات الأنفلونزا نظرًا لتشابه أعراض كورونا بالموجة الرابعة مع أعراض البرد.

وأكد عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أنه يُفضل أن تكون الجرعة الثالثة التنشيطية من نفس نوع الجرعتين الأولى والثانية ويتم تلقيها بعد 6 أشهر من هذه الجرعتين.

وتابع عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، «بلاش نتصرف من دماغنا في موضع تنويع اللقاحات وعلينا الاهتمام بهذا الأمر بشدة»، مشيرا إلى أنه يفضل أن تكون الجرعة الثانية من اللقاح من نفس النوع الأول.

المصرى اليوم

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