«الري» تكشف استعدادات الوزارة حال انهيار سد النهضة (تفاصيل)

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قال محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن الوزارة استعدت لأي احتمالات متوقعة لانهيار السد الإثيوبي من خلال مصيد توشكى ومنخفضاته الأربعة لتخزين الكميات الزائدة عن بحيرة السد العالي.

وأضاف «غانم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع على فضائية «دي إم سي»، الأربعاء، أن مصيد توشكى يعتبر أحد المنشآت التابعة للسد العالي ويستخدم عند زيادة المياه عن بحيرة ناصر وهو أحد عوامل الأمان إذا ما انهار السد الإثيوبي.

وأشار إلى أن هذا المصيد يستخدم في حال زيادة المياه عن بحيرة السد العالي، موضحًا أنه تم شق هذه القناة لاستيعاب أي كميات مياه زائدة بها وهو قائم بالفعل منذ السبعينات، مستطردًا: «مستعدين لأي احتمال قائم ومش هنستنى أي حاجة تحصل لو الحاجة محصلتش يبقى أنا جاهز ومستعد مش أستنى المشكلة تحصل وبعدين أبتدي اتحرك».

وأوضح أن هناك تحديات كبيرة تواجه الموارد المائية المصرية خاصة أن هناك محدودية في هذه الموارد وهناك زيادة سكانية بعيدًا عن السد الإثيوبي، لافتًا إلى أنه تم الاستعداد لها من خلال مشروع تأهيل الترع وتأهيل المساقي وهي شديدة الأهمية في مجال استخدام المياه والعائد المحصولي الذي يعود على المزارعين بالإضافة إلى محطات تحلية المياه.