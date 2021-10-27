أخبار عاجلة

ضبط "28" مخالفاً لنظام الإقامة والعمل في مجمعات الاتصالات شرق الرياض -
"طيران التحالف" يدمر ٥ عربات ويسقط عشرات العناصر الحوثية جنوب وغرب "مأرب" -
كلاب ضالة تغرس أنيابها في جسد طفل بتيماء .. نجا بأعجوبة -
"يقال إنه ميت".. الشرطة التركية تحقق مع 30 شخصاً روجوا إشاعة عن "وفاة أردوغان" -
خالد الغندور يكشف عن ضم لاعب جديد لمنتخب مصر -
حمدي فتحي يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري المصري -
قبل القمة 123 .. علي لطفي أمام الزمالك |أرقام مميزة وإنقاذ لا ينسى -
«السنارية».. قرية عسل النحل فى المنيا -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
جدل في «تضامن النواب» حول تعريف «الإساءة للمسن» في قانون «المسنين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ كفر الشيخ يكرم بطلة العالم في رفع الأثقال للمكفوفين (صور)

Print
محافظ كفر الشيخ يكرم بطلة العالم في رفع الأثقال للمكفوفين (صور) محافظ كفر الشيخ يكرم بطلة العالم في رفع الأثقال للمكفوفين (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، عن سعادتهما بفوز آية حمادة بطلة العالم في رفع الأثقال للمكفوفين ،للمرة الثانية من مشاركتها في البطولة، مهنئا الطالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة النور للمكفوفين بكفر الشيخ.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن إيه حمادة بطلة العالم للمرة الثانية ،وبطلة الجمهورية للعام الثالث على التوالي ضربت أروع الأمثلة في التحدي والصبر ،لتكون نموذجاً يحتذى به ،فلم تكتف بالحصول على بطولة العالم مرة واحدة عام 2019، ولكنها أصرت على الاحتفاظ بلقبها وشاركت في بطولة العالم للناشئين والكبار وتمكنت بصبرها وتحملها وقوة عزيمتها من الحصول على البطولتين، إضافة لاحتفاظها بلقبها للعام الثالث على التوالي ببطولة الجمهورية في رفع الأثقال للمكفوفين.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن ايه في اخر لقاء بها في 4 ابريل الماضي عندما تم تكريمها بالمحافظة،وعدت بالعودة من دولة جورجيا ببطولة العالم فحققت ما وعدت به بتوفيق الله سبحانه وتعالى، لتحصل على 3 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، وسبق فوزها في عام 2019 ببطولة العالم وحصولها على 8 ميداليات.

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خالد الغندور يكشف عن ضم لاعب جديد لمنتخب مصر

خالد الغندور يكشف عن ضم لاعب جديد لمنتخب مصر

حمدي فتحي يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري المصري

حمدي فتحي يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري المصري

قبل القمة 123 .. علي لطفي أمام الزمالك |أرقام مميزة وإنقاذ لا ينسى

قبل القمة 123 .. علي لطفي أمام الزمالك |أرقام مميزة وإنقاذ لا ينسى

«السنارية».. قرية عسل النحل فى المنيا

«السنارية».. قرية عسل النحل فى المنيا