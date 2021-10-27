محافظ كفر الشيخ يكرم بطلة العالم في رفع الأثقال للمكفوفين (صور)

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عبر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، عن سعادتهما بفوز آية حمادة بطلة العالم في رفع الأثقال للمكفوفين ،للمرة الثانية من مشاركتها في البطولة، مهنئا الطالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة النور للمكفوفين بكفر الشيخ.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن إيه حمادة بطلة العالم للمرة الثانية ،وبطلة الجمهورية للعام الثالث على التوالي ضربت أروع الأمثلة في التحدي والصبر ،لتكون نموذجاً يحتذى به ،فلم تكتف بالحصول على بطولة العالم مرة واحدة عام 2019، ولكنها أصرت على الاحتفاظ بلقبها وشاركت في بطولة العالم للناشئين والكبار وتمكنت بصبرها وتحملها وقوة عزيمتها من الحصول على البطولتين، إضافة لاحتفاظها بلقبها للعام الثالث على التوالي ببطولة الجمهورية في رفع الأثقال للمكفوفين.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن ايه في اخر لقاء بها في 4 ابريل الماضي عندما تم تكريمها بالمحافظة،وعدت بالعودة من دولة جورجيا ببطولة العالم فحققت ما وعدت به بتوفيق الله سبحانه وتعالى، لتحصل على 3 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، وسبق فوزها في عام 2019 ببطولة العالم وحصولها على 8 ميداليات.

محافظ كفر الشيخ