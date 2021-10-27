أخبار عاجلة

ضبط "28" مخالفاً لنظام الإقامة والعمل في مجمعات الاتصالات شرق الرياض -
"طيران التحالف" يدمر ٥ عربات ويسقط عشرات العناصر الحوثية جنوب وغرب "مأرب" -
كلاب ضالة تغرس أنيابها في جسد طفل بتيماء .. نجا بأعجوبة -
"يقال إنه ميت".. الشرطة التركية تحقق مع 30 شخصاً روجوا إشاعة عن "وفاة أردوغان" -
خالد الغندور يكشف عن ضم لاعب جديد لمنتخب مصر -
حمدي فتحي يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري المصري -
قبل القمة 123 .. علي لطفي أمام الزمالك |أرقام مميزة وإنقاذ لا ينسى -
«السنارية».. قرية عسل النحل فى المنيا -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
جدل في «تضامن النواب» حول تعريف «الإساءة للمسن» في قانون «المسنين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«المحال العامة» يحظر تحصيل حد أدنى للخدمة المقدمة في المطاعم دون ترخيص

Print
«المحال العامة» يحظر تحصيل حد أدنى للخدمة المقدمة في المطاعم دون ترخيص «المحال العامة» يحظر تحصيل حد أدنى للخدمة المقدمة في المطاعم دون ترخيص

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نصّ قانون المحال العامة الصادر عن مجلس النواب تحصيل حد ادنى للخدمة المقدمة لرواد المطاعم واماكن تناول المأكولات بدون الحصول على ترخيص بذلك.

ونصت المادة 21 من قانون المحال العامة، على أنه «لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك».

وعلى مقدم طلب الترخيص ان يقدم إلى المركز المختص طلبا مرفقًا به المستندات والرسومات المطلوبة، وعلى المركز إخطار مقدم الطلب بقبول طلبه مبدئيًا أو رفضه مسبباً خلال موعد لا تجاوز 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وإلا عُد الطلب مقبولاً، وفي حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه، وعلى المركز المختص منح الترخيص خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ الإخطار متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خالد الغندور يكشف عن ضم لاعب جديد لمنتخب مصر

خالد الغندور يكشف عن ضم لاعب جديد لمنتخب مصر

حمدي فتحي يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري المصري

حمدي فتحي يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري المصري

قبل القمة 123 .. علي لطفي أمام الزمالك |أرقام مميزة وإنقاذ لا ينسى

قبل القمة 123 .. علي لطفي أمام الزمالك |أرقام مميزة وإنقاذ لا ينسى

«السنارية».. قرية عسل النحل فى المنيا

«السنارية».. قرية عسل النحل فى المنيا