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أبو الغيط: الرئيس شخصية تاريخية لا يجود الزمان بمثلها كثيرًا

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أبو الغيط: الرئيس السيسي شخصية تاريخية لا يجود الزمان بمثلها كثيرًا أبو الغيط: الرئيس شخصية تاريخية لا يجود الزمان بمثلها كثيرًا

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قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الأمم صاحبة التاريخ والحضارة تواجه تحديات، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح أعدّ وجهّز وتقبل المسئولية وتحملها، ولديه شخصية تاريخية بكل المواصفات.

وأضاف "أبوالغيط"، خلال لقاء له لبرنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية “«صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي له تأثير في تحولات رئيسية على المسرح المصري، مشيرا إلى أن أنجبت شخصية مثالية مثل الرئيس السيسي تضاهي الشخصيات التاريخية العالمية مثل تشرشل وديجول وستالين.

وتابع أحمد أبوالغيط، أن العسكريين المصريين الرؤساء من عبدالناصر والسادات ومبارك والسيسي لهم بصماتهم جميعًا، مؤكدًا أن اللواء محمد نجيب كان شجاعًا في التصدي للملك.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن الشعب المصري عليه أن يعي ويتمسك بهذه اللحظة في تاريخه، مؤكدًا أن المجتمع المصري مجتمع تقليدي وكان في حالة من السكون، إضافةً إلى أن الرئيس السيسي يتحرك بإيقاع عال جدًا وعلى الشعب أن يساعد ويجتهد.

المصرى اليوم

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