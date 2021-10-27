حمادة أنور: الإسماعيلي سيعاني في كل موسم

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أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، ظهرا بمستوى سئ للغاية خلال مباراة الأهلي.

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الإسماعيلي ظهر بمستوى متواضع أمام الأهلي، حيث لم يكن له أي أنياب هجومية طوال اللقاء»، مضيفًا :«الإسماعيلي سيظل يعاني في كل موسم، بسبب عدم الاستقرار الإداري الذي يعيش فيه النادي وعدم صرف مستحقات اللاعبين بشكل منتظم».

وأضاف :«محمد إبراهيم، مدرب الإسماعيلي، أجرى بعض التغييرات الهجومية، ولكنها لم تسفر عن أي جديد»، مضيفًا:«الأهلي أداءه تراجع في الشوط الثاني، لأنه استكفى بالنتيجة، كما أن موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، فضل منح الفرصة لبعض اللاعبين العائدين من الاعارة والذين لم يشاركوا مع النادي الفترة الماضية مثل أحمد عبدالقادر وعمار حمدي».