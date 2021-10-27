أخبار عاجلة

ضبط "28" مخالفاً لنظام الإقامة والعمل في مجمعات الاتصالات شرق الرياض -
"طيران التحالف" يدمر ٥ عربات ويسقط عشرات العناصر الحوثية جنوب وغرب "مأرب" -
كلاب ضالة تغرس أنيابها في جسد طفل بتيماء .. نجا بأعجوبة -
"يقال إنه ميت".. الشرطة التركية تحقق مع 30 شخصاً روجوا إشاعة عن "وفاة أردوغان" -
خالد الغندور يكشف عن ضم لاعب جديد لمنتخب مصر -
حمدي فتحي يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري المصري -
قبل القمة 123 .. علي لطفي أمام الزمالك |أرقام مميزة وإنقاذ لا ينسى -
«السنارية».. قرية عسل النحل فى المنيا -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
جدل في «تضامن النواب» حول تعريف «الإساءة للمسن» في قانون «المسنين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

حمادة أنور: الإسماعيلي سيعاني في كل موسم

Print
حمادة أنور: الإسماعيلي سيعاني في كل موسم حمادة أنور: الإسماعيلي سيعاني في كل موسم

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي السابق، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، ظهرا بمستوى سئ للغاية خلال مباراة الأهلي.

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الإسماعيلي ظهر بمستوى متواضع أمام الأهلي، حيث لم يكن له أي أنياب هجومية طوال اللقاء»، مضيفًا :«الإسماعيلي سيظل يعاني في كل موسم، بسبب عدم الاستقرار الإداري الذي يعيش فيه النادي وعدم صرف مستحقات اللاعبين بشكل منتظم».

وأضاف :«محمد إبراهيم، مدرب الإسماعيلي، أجرى بعض التغييرات الهجومية، ولكنها لم تسفر عن أي جديد»، مضيفًا:«الأهلي أداءه تراجع في الشوط الثاني، لأنه استكفى بالنتيجة، كما أن موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، فضل منح الفرصة لبعض اللاعبين العائدين من الاعارة والذين لم يشاركوا مع النادي الفترة الماضية مثل أحمد عبدالقادر وعمار حمدي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قبل القمة 123 .. علي لطفي أمام الزمالك |أرقام مميزة وإنقاذ لا ينسى

قبل القمة 123 .. علي لطفي أمام الزمالك |أرقام مميزة وإنقاذ لا ينسى

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الزمالك بتوقيت القاهرة في الدوري المصري 2021 - 2022

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الزمالك بتوقيت القاهرة في الدوري المصري 2021 - 2022

قبل القمة.. الأهلي يريد خطف نجم الزمالك .. فيديو

قبل القمة.. الأهلي يريد خطف نجم الزمالك .. فيديو

استبعاد شيكابالا رسميًا من القمة .. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي

استبعاد شيكابالا رسميًا من القمة .. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي