مدرب الأهلي : قدمنا مباراة رائعة أمام الإسماعيلي وأمامنا تحديات كبيرة

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أكد سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن المارد الأحمر قدم مباراة كبيرة أمام الإسماعيلي في افتتاح مشوار الفريق ببطولة الدوري الممتاز، وتمكن من حسم المباراة لصالحه برباعية نظيفة.

وقال قمصان إن تحقيق الفوز على منافس قوي بحجم الإسماعيلي بأداء جيد ونتيجة كبيرة، يعتبر أمرًا رائعًا في بداية منافسات بطولة الدوري، مشيرًا إلى أن اللاعبين كانوا في حالة تركيز شديدة، والفريق استعد بقوة للمباراة، مشددًا على أن الأهلي لديه تصميم كبير على التتويج باللقب، موجهًا الشكر للاعبين.

وأضاف أن الأهلي أمامه تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة، والجهاز الفني يسعى للاستمرار على تقديم نفس المستوى خلال المباريات القادمة.

وأوضح قمصان أن اللاعبين قدموا أداءً مميزًا أمام الإسماعيلي، مشيرًا إلى أن كل مباراة لها ظروفها الخاصة، والجهاز الفني يضع تصوره الخاص وفقًا للعوامل المتاحة ولنقاط القوة والضعف في المنافس، مؤكدًا أن الأهلي يسعى للفوز في كل المباريات، خاصة أن كل الفرق أصبحت صعبة ولديها طموح في المنافسة خلال مشوار الدوري.

وأشار قمصان إلى أن الإسماعيلي فريق جيد، وبطولة الدوري أصبحت صعبة للغاية، ولا يوجد منافس ضعيف إطلاقًا، موضحًا أن الأهلي كان يمر بظروف صعبة في الموسم الماضي، بسبب ضغط المباريات، وجميع الفرق ستتعرض لهذا في الموسم الحالي.