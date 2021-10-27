تكريم الطلاب المتميزين غنائيا بـ«تربية نوعية» جامعة المنيا

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كرّم الدكتور احمد سعيد عبدالخالق، عميد كلية التربية النوعية بجامعة المنيا، الطلاب المتميزين غنائيًا من أبناء الكلية، والذين شاركوا في المهرجان الغنائي للمتخصصين بالجامعات المصرية في مجال الغناء الفردي والعزف والغناء الجماعي.

وبحسب بيان، الأربعاء، ضمّت قائمة المكرمين فادي مجدي مكرم، وسوسنه ماجد عياد، ومحمد خلف عبدالله، وهند احمد محمد، وآلاء محمد طه، ودانيال عبدالنور داود، ماثيو ماجد مختار، محمود حمادة حسنى، مينا يوسف جورج، صفوان رمضان حسن، فؤاد شريف فؤاد، ساندي عماد فريز، تحت قيادة ميرنا وهيب، معيدة بقسم التربية الموسيقية بالكلية.

وأهدى عميد الكلية شهادات التقدير وهدايا رمزية، للمتميزين، وقد تهنئة خاصة للطالب صفوان رمضان، لحصوله على المركز الأول في العزف الفردي.