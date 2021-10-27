جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي والاسماعيلي

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يبحث عشاق كرة القدم المصرية على موقع جوجل اليوم، عن جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021، رغم أن الموسم مازال فى بدايته.

وتقدم المصري اليوم فيما ترتيب الدوري المصري اليوم بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي مساء الأربعاء 27-10-2021.

وتصدرت 6 فرق ترتيب الدوري المصري برصد 3 نقاط لكل منهم بعد لعب مباراة وحيدة وتلك الفرق هي نادي الزمالك وأيضًا النادي الأهلي ونادي بيراميدز وكذلك نوادي البنك الأهلي والمقاولون وكوكا كولا.

وفاز النادي الأهلي على الإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل لا شيئ فى الشوط الأول من المباراة، وأحزر الهدف الأول علي معلول فى الدقيقة 21 من ضربة جزاء، بينما أحرز الهدفين الثاني والثالث بيرسي تاو فى الدقيقة 23 والدقيقة 35 من الشوط الأول، بينما أحرز أحمد عبد القادر الهدف الرابع فى الشوط الثاني.

وفاز أيضًا فريق بيراميدز على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف وحيد، وأحرز المغربي وليد الكارتي لاعب بيراميذ هدفه الأول فى الدقيقة 44 من الشوط الأول، وأحرظ سيرجي إيريك الهدف الوحيد لنادي المقاصة فى الدقيقة 48، وعاد الكرتي ليسجل الهدف الثاني لفريق بيراميدز وهدف الفوز فى الدقيقة 60 من المباراة.

الفريق عدد المباريات النقاط الأهلي 1 3 الزمالك 1 3 بيراميدز 1 3 البنك الأهلي 1 3 المقاولون العرب 1 3 كوكا كولا 1 3 الاتحاد السكندري 1 1 سموحة 1 1 سيراميكا كليوباترا 1 1 الجونة 1 1 الاسماعيلي 1 0 المصري البورسعيدى 0 0 غزل المحلة 0 0 مصر المقاصة 1 0 الشرقية للدخان 1 0 فاركو 1 0 انبي 1 0 طلائع الجيش 1 0

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