مساعدة وزير العدل: نسبة القاضيات بهيئة قضايا الدولة وصلت لـ20% خلال 2021

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قالت القاضية أمل عمار مساعدة وزير العدل لحقوق الانسان وعضوة وفد مصر خلال كلمتها في مؤتمر سيداو للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمنعقد بجنيف، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس قد وجه وزير العدل بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة للمرة الأولي في تاريخ مصر، وبالفعل تم تعيين 98 سيدة بمجلس الدولة، وتعيين 11 سيدة وكيلات نيابة عامة بالسنة القضائية (2021 / 2022)، والقيام بعقد برامج تدريبية لهن .

وتابعت عمار :«في عام 2017 تم تعيين 6 سيدات من المستشارات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية، وتعيين امرأتين في المناصب القيادية الأولي الأمين العام مساعد لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية كأول مستشارة تتولى هذا المنصب في تاريخ قضايا الدولة والأمين العام مساعد لشئون الموظفين» .

وأشارت عمار خلال كلمتها بالمؤتمر أن نسبة القاضيات بهيئة قضايا الدولة وصلت إلى 20% عام ٢٠٢١، وعضوات هيئة النيابة الادارية 1988 قاضية من اجمالي 4635 بنسبة تصل إلى 43%، ويوجد 30 مديرات نيابه في سابقة هي الأولي من نوعها حتى أغسطس 2021، كما كلف رئيس الهيئة عدد 23 من عضوات النيابة الادارية لتمثيل الادعاء في المحاكم التأديبية لمجلس الدولة.

وتابعت عمار :«شغلت خمس سيدات منصب رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وتم تعيين قاضية نائبة للمحكمة الدستورية العليا في عام 2020 وهي ثاني سيدة تُعين بالمحكمة منذ انشائها في عام 1969، وهناك عدد 66 قاضية (2021) بالمحاكم وهي زيادة بنسبة 57% من عام 2012، بالإضافة إلى وجود ٣ مساعدات وزير العدل على التوالي، ورئيسة لمحكمة طنطا الاقتصادية، و٦ بالمكتب الفني لمحكمة النقض، ومساعدة لرئيس محكمة القاهرة الجديدة و٦ بالتفتيش القضائى، ورئيسة لدائرة الاستئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادي الاقتصادية.

يذكر أن الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة ورئيس وفد مصر عرضت أمس تقرير مصر حول التقدم المحرز في تنفيذ مواد اتفاقية (سيداو) خلال فعاليات اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والمنعقده حالياً في مقر الأمم المتحدة بجنيف.