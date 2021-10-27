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رايو فايكانو ضد برشلونة: النمر الكولومبي يعمق جراح العملاق الكتالوني.

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رايو فايكانو ضد برشلونة: النمر الكولومبي يعمق جراح العملاق الكتالوني. رايو فايكانو ضد برشلونة: النمر الكولومبي يعمق جراح العملاق الكتالوني.

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واصل برشلونة نتائجه المخيبة هذا الموسم وتلقى الخسارة للمرة الثالثة في الدوري عندما سقط خارج قواعده ضد رايو فايكانو بـ هدف نظيف في مباراة ضمن الجولة الحادية عشر من لا ليجا.

وسجل المهاجم الكولومبي، راداميل فالكاو، هدف المباراة الوحيد بعد 30 دقيقة من بداية المباراة، ليقود فريقه لتحقيق فوز كبير مع استمرار الأداء القوي للفريق المدريدي هذا الموسم.

ولاحت لبرشلونة فرصة تعديل النتيجة قبل 18 دقيقة من نهاية المباراة، لكن ممفيس ديباي أهدر ركلة جزاء تصدى لها الحارس المقدوني ستول ديميتريفسكي.

الفوز رفع من رصيد رايو إلى 19 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب، في حين تجمد رصيد برشلونة عند 15 نقطة في المركز التاسع.

رجل المباراة:

واصل فالكاو تألقه مع رايو فايكانو، ولعب دورًا حاسمًا في فوز فريقه على برشلونة ليقود النمر الكولومبي فريقه إلى انتصار غائب منذ 19 عامًا،

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- برشلونة بدون فوز خارج القواعد في الدوري خلال أخر 4 مباريات (تعادلان وهزيمتان). - الفريق فشل في التسجيل في أخر 3 مباريات لعبها خارج قواعده بمختلف البطولات (بنفيكا، أتلتيكو مدريد ورايو) سلسلة تحدث للمرة الأولى منذ 1987.

- رايو فايكانو انهى سلسلة من 14 مباراة متتالية خسرها ضد برشلونة، وألحق بهم أول خسارة على ملعبه منذ ديسمبر 2002.

- الحارس ديميتريفسكي هو ثالث حارس من رايو يتصدى لركلة جزاء ضد برشلونة في لا ليجا، والأول منذ خوان كارلوس في 2016.

- برشلونة اهدروا 5 من أخر 10 ركلات جزاء حصلوا عليها في لا ليجا.

- راداميل فالكاو سجل 4 أهداف في لا ليجا، 3 منهم تسببوا في تقدم فريقه بالنتيجة.

- النمر الكولومبي سجل في جميع المباريات ال4 الأخيرة التي لعبها ضد برشلونة (4).

المصرى اليوم

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