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مساعد وزير الخارجية: بوابة دخول منتجات رومانيا إلى السوق الإفريقية

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مساعد وزير الخارجية: مصر بوابة دخول منتجات رومانيا إلى السوق الإفريقية مساعد وزير الخارجية: بوابة دخول منتجات رومانيا إلى السوق الإفريقية

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أكد السفير بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، عمق العلاقات التاريخية بين ورومانيا القائمة على المصالح المشتركة، مشيرًا إلى أننا «نعول على التفاعل بين رجال الأعمال لتطوير العلاقات التجارية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة في مخلتف القطاعات في مصر».

ولفت السفير بحسب بيان، الأربعاء، إلى أن مصر تشهد حاليًا طفرة في تطوير البنية التحتية وفي عمليات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير الصناعات التقليدية كالزراعة والطاقة والري، منوهًا بأن مصر تحرص على أن تكون مركزًا لتداول الطاقة.

وذكر خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الروماني، أن هناك فرصًا لزيادة التبادل التجاري بين البلدين فمصر تعد بوابة لدخول منتجات رومانيا إلى السوق الإفريقي، كما تعد رومانيا بوابة المنتجات المصرية إلى دول شرق أوروبا، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من المزايا النسبية الموجودة بين الجانبين ليكملا بعضهما البعض.

كما أكد ضرورة التواصل الجاد بين رجال الأعمال في كلا البلدين لفتح فرص استثمارية مشتركة.

منتدى الأعمال المصري الروماني
منتدى الأعمال المصري الروماني
منتدى الأعمال المصري الروماني
منتدى الأعمال المصري الروماني
منتدى الأعمال المصري الروماني
منتدى الأعمال المصري الروماني
منتدى الأعمال المصري الروماني

المصرى اليوم

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