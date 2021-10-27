تعرف على موعد انطلاق مباريات الأسبوع الثاني للدورى المصري

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تتواصل منافسات مباريات الدورى الممتاز، سخونة ومتعه بعدما تبقي مباراة واحده ستجمع غزل المحلة مع المصري غدا الخميس لتختتم مباريات الجولة الاولى والتي شهدت غزارة تهديفية.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة الثانية السبت المقبل بمباراتين قويتين، تجمع الاولى بين الاتحاد السكندري وفيوتشر على ستاد الاسكندرية عند الخامسة والنصف مساء .

وكان الاتحاد السكندري تعادل مع سموحة 4/4 بينما فاز يوتشر على فاركو بهدف نظيف.

فيما تجمع المباراة الثانية بين انبي والمقاولون العرب ببتروسبورت عند الثامنة مساء.

وخسر انبي من الزمالك بهدفين نظيفين بينما فاز المقولون العرب على الشرقية للدخان.

وتستكمل مباريات الجولة الثانية الاحد والاثنين حيث يلتقى الاحد

سيراميكا كليوباترا مع الإسماعيلي

ومصر المقاصة مع الجونة

وطلائع الجيش مع الزمالك

وفاركو مع بيراميدز

ويلتقى يوم الاثنين المصري البورسعيدي مع سموحة

و الشرقية للدخان مع غزل المحلة