بايدن‭ ‬يتعهد بدعم دول جنوب شرق آسيا في الدفاع عن حرية الملاحة والديمقراطية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن «الولايات المتحدة ستقف إلى جانب حلفائها في جنوب شرق آسيا في الدفاع عن حرية الملاحة البحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان»، وإنه «يدعم الجهود الرامية إلى محاسبة المجلس العسكري في ميانمار فيما يتعلق بالتزاماته بإحلال السلام في البلاد».

وأصبحت منطقة جنوب شرق آسيا ساحة مواجهة استراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، التي تسيطر على معظم بحر الصين الجنوبي وصعدت من ضغوطها العسكرية والسياسية على تايوان، وهي جزيرة شبه مستقلة لكن بكين تعتبرها جزءا من أراضيها.

وانضم بايدن إلى زعماء جنوب شرق آسيا في توبيخ المجلس العسكري في ميانمار، يوم الثلاثاء، حيث افتتحت قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) دون ممثل عن الدولة بعد استبعاد القمة لقائد المجلس العسكري بسبب تجاهل مقترحات السلام.

وقال بايدن في القمة التي عقدت عبر الإنترنت: «في ميانمار، يجب أن نتصدى للمأساة التي سببها الانقلاب العسكري الذي يقوض بشكل متزايد الاستقرار الإقليمي».