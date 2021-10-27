فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في الغردقة (تفاصيل)

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أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن سينزو مول بالطريق الدائرى، قرية الجنجل، الكمين الجنوبى، قرية مورنينج ستار، محطة فودافون بالكيلو 9، قرية الدولفين، قرى سهل حشيش بالغردقة، وذلك يوم الجمعة المقبل.

وأفاد مركز عمليات محافظة البحر الاحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن تقسيم النور ومنتجع تاكور، البوابة الشمالية، محطة تحصيل الرسوم ،محطة بنزين وطنية، محطة بنزين عويد، أنارة شمال الاحياء، عاطف عشم، سيد عبدالسلام، وذلك يوم السبت المقبل.

كما أفاد مركز عمليات البحر الاحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن تقسيم ناصر، فندق كينج توت، عمارات الوفاء، وذلك يوم الاحد المقبل، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.