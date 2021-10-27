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«رجل قوي يتحمل حياة الفنانة».. مواصفات فارس أحلام أمينة خليل

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«رجل قوي يتحمل حياة الفنانة».. مواصفات فارس أحلام أمينة خليل «رجل قوي يتحمل حياة الفنانة».. مواصفات فارس أحلام أمينة خليل

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بعد تصدرها الترند خلال حديثها للميس الحديدي ببرنامجها «كلمة أخيرة» عن إمكانية تجميد بويضاتها وإعلانها أن خطبتها قد انتهت دون الخوض في تفاصيل بقولها «قدر الله ماشاء فعل.. نصيب.. عندي يقين إن ربنا شايل لينا حاجة أفضل وأحلى».

كشفت أمينة خليل عن مواصفات فارس أحلامها المقبل إثر سؤال الإعلامية لميس الحديدي لها في برنامج «كلمة أخيرة» عن موعد حفل زفافها قائلة: «هناك بعض الرجال لا تحب فكرة الزواج من فنانة، ويجب عليه أن يكون رجلا قويا ليتحمل حياة الفنانة، لأنها مختلفة، أي راجل ممكن يرى زوجته ممثلة وفنانة ناجحة، الحب الموجود في الناس عندما يحيونها، يجب أن يكون مدعاة لفخره بها وليس لضيق في نفسه».

وتابعت أمينة خليل: «لازم نبقى أصدقاء، هذا شيء مهم جداً، حتى تصل العلاقة لدرجة صحية وقوية وحقيقية، يجب أن نكون أصحاب قبل الارتباط، لأن الصداقة تستمر، أما وهج الحب ممكن يقل».

كانت أمينة خليل أعلنت خطبتها في يوليو 2020 في حفل صغير أقيم في منزلها وسط حضور المقربين فقط.

المصرى اليوم

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