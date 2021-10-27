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تستعرض المصري اليوم أسعار الذهب اليوم في دولة الكويت، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الذهب في الأسواق العالمية ارتفاعًا طفيفًا اليوم.
بلغت أسعار الذهب اليوم في دولة الكويت وفق الأسعار المعلنة من وزارة التجارة والصناعة الكويتية الأربعاء ما يلي:
|
عيار الذهب
|
دينار كويتي
|
الدولار
|
سعر جرام الذهب اليوم في الكويت عيار 24
|
17.479 دينار كويتي
|
57.943 دولار أمريكي
|
سعر الذهب عيار 22 في الكويت اليوم
|
16.037 دينار كويتي
|
53.164 دولار أمريكي
|
سعر جرام الذهب عيار 21 في الكويت اليوم
|
15.309 دينار كويتي
|
50.751 دولار أمريكي
|
سعر الذهب اليوم عيار 18 في الكويت
|
13.122 دينار كويتي
|
43.501 دولار أمريكي
|
سعر أونصة الذهب في الكويت اليوم
|
543.647 دينار كويتي
|
1802.244 دولار أمريكي
أسعار الذهب عالميًا اليوم الأربعاء
ارتفعت أسعار الذهب عالميًا مساء اليوم الأربعاء في الأسواق العالمية للتعاملات الآجلة والفورية.
ووصل سعر الذهب حوالي الثامنة مساءا بتوقيت الكويت للمعاملات الفورية 1796.31 دولار، بارتفاع بنسبة 0.24%.
وارتفعت أسعار الذهب للعقود الآجلة في ذات الوقت إلى 1796.80 دولار بارتفاع بنسبة 0.19%.