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الذهب في الكويت مساء اليوم الأربعاء 27-10-2021

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أسعار الذهب في الكويت مساء اليوم الأربعاء 27-10-2021 الذهب في الكويت مساء اليوم الأربعاء 27-10-2021

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تستعرض المصري اليوم أسعار الذهب اليوم في دولة الكويت، في الوقت الذي ارتفعت فيه الذهب في الأسواق العالمية ارتفاعًا طفيفًا اليوم.

بلغت أسعار الذهب اليوم في دولة الكويت وفق الأسعار المعلنة من وزارة التجارة والصناعة الكويتية الأربعاء ما يلي:

عيار الذهب

دينار كويتي

الدولار

سعر جرام الذهب اليوم في الكويت عيار 24

17.479 دينار كويتي

57.943 دولار أمريكي

عيار 22 في الكويت اليوم

16.037 دينار كويتي

53.164 دولار أمريكي

سعر جرام الذهب عيار 21 في الكويت اليوم

15.309 دينار كويتي

50.751 دولار أمريكي

سعر الذهب اليوم عيار 18 في الكويت

13.122 دينار كويتي

43.501 دولار أمريكي

سعر أونصة الذهب في الكويت اليوم

543.647 دينار كويتي

1802.244 دولار أمريكي

أسعار الذهب عالميًا اليوم الأربعاء

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا مساء اليوم الأربعاء في الأسواق العالمية للتعاملات الآجلة والفورية.

ووصل سعر الذهب حوالي الثامنة مساءا بتوقيت الكويت للمعاملات الفورية 1796.31 دولار، بارتفاع بنسبة 0.24%.

وارتفعت أسعار الذهب للعقود الآجلة في ذات الوقت إلى 1796.80 دولار بارتفاع بنسبة 0.19%.

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المصرى اليوم

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