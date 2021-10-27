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تستعرض المصري اليوم أسعار الذهب اليوم في دولة الكويت، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الذهب في الأسواق العالمية ارتفاعًا طفيفًا اليوم.

بلغت أسعار الذهب اليوم في دولة الكويت وفق الأسعار المعلنة من وزارة التجارة والصناعة الكويتية الأربعاء ما يلي:

عيار الذهب دينار كويتي الدولار سعر جرام الذهب اليوم في الكويت عيار 24 17.479 دينار كويتي 57.943 دولار أمريكي سعر الذهب عيار 22 في الكويت اليوم 16.037 دينار كويتي 53.164 دولار أمريكي سعر جرام الذهب عيار 21 في الكويت اليوم 15.309 دينار كويتي 50.751 دولار أمريكي سعر الذهب اليوم عيار 18 في الكويت 13.122 دينار كويتي 43.501 دولار أمريكي سعر أونصة الذهب في الكويت اليوم 543.647 دينار كويتي 1802.244 دولار أمريكي

أسعار الذهب عالميًا اليوم الأربعاء

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا مساء اليوم الأربعاء في الأسواق العالمية للتعاملات الآجلة والفورية.

ووصل سعر الذهب حوالي الثامنة مساءا بتوقيت الكويت للمعاملات الفورية 1796.31 دولار، بارتفاع بنسبة 0.24%.

وارتفعت أسعار الذهب للعقود الآجلة في ذات الوقت إلى 1796.80 دولار بارتفاع بنسبة 0.19%.

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