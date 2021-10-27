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حمادة أنور: موسيماني أحبط كهربا

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حمادة أنور: موسيماني أحبط كهربا حمادة أنور: موسيماني أحبط كهربا

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انتقد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي السابق، الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بسبب التشكيل الذي يخوض به مباراة الإسماعيلي.

ويواجه الأهلي مع الإسماعيلي، مساء الأربعاء، على الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز،:«موسيماني، كان من المفترض أن يبدأ المباراة بالتشكيل الأساسي خاض به أخر مباراتين، في بطولة دوري أبطال افريقيا، والتغيير يكون في أضيق الحدود».

وأضاف:«كهربا، كان متألقًا في المباراة الماضية، المدير الفني أحبط اللاعب بجلوسه على مقاعد البدلاء»، مضيفا :«الأهلي في مباراة الإسماعيلي سيفتقد ميزة الكرات العرضية، وهي أخد الحلول لتسجيل الأهداف، لأن الثلاثي محمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وميكيسوني، (قصار القامة)، لذلك كان من الأفضل الدفع بهداف الفريق محمد شريف أو حسام حسن».

المصرى اليوم

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