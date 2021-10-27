أحمد فوزي يهاجم موسيماني: «مش ده أسلوب الأهلي»

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انتقد أحمد فوزي، حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق، الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بسبب التشكيل الذي يخوض به مباراة الإسماعيلي.

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي مساء الأربعاء على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وقال أحمد فوزي، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :«مندهش من التشكيل الذي بدأ به موسيماني، مباراة الإسماعيلي»، مضيفًا :«أنت مش محتاج 3 لاعبين في وسط الملعب، أسلوبهم يغلب عليه الطابع الدفاعي».

وأضاف:«موسيماني، يلعب بطريقة دفاعية بحتة، مش ده النادي الأهلي!»، مؤكدًا :«هناك خوف غير مبرر من المدرب الجنوب افريقي».