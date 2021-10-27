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تستضيف النسخة الثامنة من بطولة غرب آسيا للناشئين

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السعودية تستضيف النسخة الثامنة من بطولة غرب آسيا للناشئين تستضيف النسخة الثامنة من بطولة غرب آسيا للناشئين
من 5 إلى 15 ديسمبر2021

السعودية تستضيف النسخة الثامنة من بطولة غرب آسيا للناشئين

حدد اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الفترة من 5 إلى 15 ديسمبر 2021 موعدًا لإقامة بطولة الناشئين الثامنة (مواليد 2006 فما فوق).

ويستضيف الاتحاد السعودي بمدينة الدمام تحديدًا، البطولة التي كان من المقرر إقامتها أكتوبر 2021 الجاري قبل أن يتم تأجيلها إلى الموعد الجديد.

وكانت النسخة السابعة من بطولة الناشئين أُقيمت عام 2019 في الأردن، وتوج السعودي بلقبها، فيما حل المنتخب الأردني ثانيًا، وجاء المنتخب السوري ثالثًا.

كما حدد اتحاد غرب آسيا لكرة القدم يوم 9 نوفمبر 2021 موعدًا لسحب قرعة بطولة الشباب الثانية.

ويستضيف الاتحاد العراقي النسخة الجديدة من البطولة بمدينتي البصرة وأربيل في الفترة من 20 نوفمبر ولغاية الأول من ديسمبر 2021.

وتُقام البطولة بمشاركة 9 منتخبات: العراق (المستضيف)، الأردن، الإمارات، البحرين، سوريا، الكويت، فلسطين، لبنان، اليمن، وسيتم توزيعهم خلال القرعة على مجموعتين، بواقع 5 منتخبات في مجموعة، و4 في الأخرى.

وبحسب نظام البطولة، يتأهل بطل كل مجموعة مباشرة إلى المباراة النهائية التي ستُقام إما في البصرة أو أربيل.

وستكون بطولة الشباب، ثاني البطولات التي ينظمها اتحاد غرب آسيا على مستوى الذكور وبعد فترة انقطاع فرضتها جائحة كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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