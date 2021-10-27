الزراعة: إصدار 85% من كارت الفلاح.. وتسهيلات بخصوص صرف الأسمدة

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قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إن كارت الفلاح مرتبط بحرص الدولة المصرية على التحول الرقمي.

وتابع الشناوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «تخطينا نسبة 85% من كروت الفلاح المستهدف إصدارها»، مشيرًا إلى حدوث بعض الأزمات البسيطة بسبب عدم حصول بعض المزارعين على كارت الفلاح.

وأكد أن وزير الزراعة شدد على إصدار إنهاء أزمة إصدار كروت الفلاح بشكل فوري، لافتًا إلى توجيهات وزير الزراعة تضمن السماح للمزارع بصرف السماد عبر كارت الموسم الماضي، مع إخطار المزارعين بالمقار المخصصة لإصدار الكروت الخاص بهم.

وأضاف «وزير الزراعة وجه بمنح المزارعين تسهيلات فيما يخص إتاحة استمارات جديدة للمزارعين الذين لم يحصلوا على كروت، لتتوفر لهم خلال 15 يومًا، مع صرف 50% من الأسمدة»، مشيرًا إلى السماح للورثة بتفويض أحدهم عبر الرقم القومي للحصول على 50% من الأسمدة، لحين صدور كارت الفلاح خلال 15 يومًا.

وتابع «تم إصدار أكثر من 3 ملايين كارت حتى الآن، بنسبة توزيع تخطت 1.5 مليون»، مناشدًا المزارعين بسرعة استصدار الكارت للتمكن من الحصول على كافة الخدمات الحكومية.

ولفت إلى أنه من المقرر انطلاق موسم زراعة القمح خلال الشهر المقبل، مؤكدًا أن جميع الأراضي الجديدة تعتمد على نظم الري الحديث، مع تطوير أراضي الدلتا القديمة وفقا لمواسم الزراعة.

ونفى ارتفاع أسعار السماد قائلا «سعر الشيكارة المدعم يبلغ حوالي 165 جنيها، مقابل 500 جنيع بالخارج».