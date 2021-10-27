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للحد من حالات الانتحار : مقترح برلمانى موجه لأربعة وزراء بالحكومة

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للحد من حالات الانتحار : مقترح برلمانى موجه لأربعة وزراء بالحكومة للحد من حالات الانتحار : مقترح برلمانى موجه لأربعة وزراء بالحكومة

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تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بإقتراح رغبة موجه إلى كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد وزيررة الصحة، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلي للإعلام، بشأن زيادة نسبة انتحار الشباب في .

وأوضحت النائبة أنها تأمل في وجود حمالات توعية للشباب ووحملات للأهل بكيفية التعامل مع الأبناء في هذا الأمر ويفضل أن تكون الحملات بداخل المدارس والجامعات والنوادي ومراكز الشباب، موضحة أن تكون هذه الحملات تحث على الأمل في الحياة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه خلال الفترة الماضية انتشرت الكثير من الأخبار بشأن زيادة انتشار الشباب من الجنسين في سن المراهقة وكان تقرير وزارة الصحة العالمية عن عام 2019 حوالي 800ألف حالة انتحار على مستوي العالم، وتقرير عام 2016 أوجد مصر على رأس الدول العربية بإجمالي حالات 3799حالة تقريبا، مؤكدة أن هذه النسبة عالية جدا على الدولة المصرية ومن اهم الأسباب التي تؤدي إلى الانتحار الإضطرابات النفسية وخاصة في سن الشباب والمراهقة ويعتبر هذا سن خطير جدا بحيث يكون الشباب به اكثر هشاشة في مواجة صعوبات الحياة.

وأضافت النائبة أن الأسر المصرية يكون للأب سلطة كبيرة وهذا يجعل الكثير من الأباء يتعاملون بعنف وقهر كبير مع المراهقين من أبنائهم وهذا يؤدي إلى نمو احساس عميق بالقهر عند الشباب مما يدفعهم للانتحار.

المصرى اليوم

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