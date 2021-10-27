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الإمارات والبحرين تدينان إطلاق ميليشيا الحوثي مُسيَّرتَيْن مفخختَيْن تجاه جازان
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 09:37 مساءً
"الغطاء النباتي" يستعيد 1536 مترًا مكعبًا من الفحم والحطب المحلي بالمدينة المنورة
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 09:37 مساءً
رئيس جامعة أمِ القرى يدشن الحملة التطوعيَّة للصحة النفسيَّة والمعرض المصاحب
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 09:37 مساءً
الهلال: "عطيف" يُجري عملية جراحية.. والثلاثي في صالة الإعداد البدني
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 09:37 مساءً
مستشار الرئيس للصحة يكشف تفاصيل تطعيم الأطفال بلقاح كورونا
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 09:31 مساءً
مستشار الرئيس يعلق على دعوة الصين مواطنيها لتخزين الطعام
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 09:31 مساءً
مندوب مصر في جنيف يبحث مع مندوب بيرو الجهود المبذولة للتعامل مع كورونا
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 09:31 مساءً
ضبط شابو بقيمة 100 ألف جنيه و سلاح وطلقات داخل سيارة في قنا
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 09:30 مساءً
مستشار الرئيس يكشف عدد الحاصلين على لقاح كورونا
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 09:30 مساءً
وزير التعليم العالي: 8 ملايين جرعة من فايزر لتطعيم طلاب الثانوي في المدارس
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 09:30 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
مراسلة آر تي تغطي "غبار المعركة".. مناورات روسية مصرية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 27 أكتوبر 2021 02:18 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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