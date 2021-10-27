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حوار انساني ابكي الحاضرين داخل قاعة محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية وتحديدا دائرة البحيرة قبل ٦ سنوات لينتهي اليوم بحكم نهائي وبات ملزم الزاماً مطلقاً لوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات بأن تتحملا تكاليف علاج الطلاب الجامعيبن المرضي على نفقة الجامعة وبدون سقف مالي.

قصة الحكم الذي اهتزت له المحكمة وقتها واثبتت المحكمةالادارية العليا بشهادة رسمية اليوم نهائيته، بدأت عندما تقدمت إحدى الطالبات وسط جموع الحاضرين بالمحكمة وهى تتكأ على ذراع والدتها المسنة حينما نادى الحاجب على إسمها ونظرا لحاتها الصحية المتدهورة أمر رئيس المحكمة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي بإجلاسها، فبكت الطالبة وقالت «سيدى القاضى انا اُصبت بمرض تصلب في الوجه وتيبس في القدمين واحتاج إلى العلاج بعقار البوتوكس أفيال وغالى عليا» وأضافت «الجامعة قالتلى مفيش عندنا مستشفى طلبة بدمنهور عشان مفيش كلية طب بشرى وممكن تتعالجى في التامين الصحى» وقدمت للقاضى تقرير طبى صادر من مستشفي الحضرة الجامعي قسم شؤون المرضي التابعة لمستشفيات جامعة الاسكندرية , وقالت للقاضى «التقرير بيقول إنه تشنج نصف الوجه لا إرادى نتيجة اضطراب الجهاز العصبي.» فقال لها القاضى انا قرأت حالتك جيداً وقىر حجز القضية للحكم خلال ساعة , فقالت الطالبة ليا كلمة اخيرة ممكن , فأعطاها القاضى الكلمة فقالت «أنا مش بقدر أرفع الحاجب عشان أذاكر , ومش بقدر أغلق جفنى عشان انام، لتنهمر دموع الطالبة بعد ٦٠ دقيقة وهي تسمع منطوق حكم المحكمة، وتحتضنها والدتها وسط بكاء الحاضرين.

المحكمة في أسباب حكمها قالت أن قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات في الفصل الخامس:الخدمات الطلابية نص على أن ينشأ في كل جامعة جهاز خاص بالشئون الطبية يتولى الرعاية الصحية وتوفير العلاج لطلاب الجامعة، وتعتبر مستشفيات طلاب الجامعة وحدة من وحدات هذا الجهاز، كما نص القرار الجمهورى المذكور على أن ينشأ بكل جامعة صناديق خاصة للأغراض الآتية :- صندوق الخدمات الطبية: وتتكون موارده من: ـ ( أ ) رسوم الخدمات الطبية المنصوص عليها في هذة اللائحة. ( ب ) سائر الموارد التي ترد لاغراض هذا الصندوق 0 ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 1994ونص على أن يؤدي الطلاب الرسوم الآتية سنوياً، وتخصص حصيلة كل رسم للخدمات التي يؤدي عنها: رسم الخدمات الطبية خمسة جنيهات. وتؤدي هذه الرسوم دفعة واحدة قبل بدء الدراسة بالنسبة لطالب درجة الليسانس أو البكالوريوس.

وأضافت المحكمة أن المشرع الزم الجامعات بأن تنشئ كل منها جهاز خاص بالشئون الطبية تكون مهمته تقديم الرعاية الصحية لطلاب الجامعات وتوفير العلاج بالنسبة لهم، وذلك نظير ما يؤديه الطلاب من رسوم سنوية ومنها رسم الخدمات الطبية، وفي سبيل ذلك الزم المشرع الجامعات بأن تنشئ كذلك بكل جامعة صناديق خاصة من بينها صندوق الخدمات الطبية وتكون موارده من رسوم الخدمات الطبية المنصوص عليها قانونا وسائر الموارد الاخري التي ترد لاغراض هذا الصندوق، وبهذة المثابة لا يجوز للجامعات أن تتنصل من التزامتها بتقديم العلاج والرعاية الطبية لطلابها، فهو حق لهم مستمد من القانون مباشرة وليس منحة منها، إن شاءت منحتها وإن رغبت منعتها .