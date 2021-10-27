«التعاون الخليجي» يطالب قرداحي بالاعتذار والحكومة اللبنانية بتوضيح موقفها من تصريحاته

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عبًر مجلس التعاون الخليجي، عن رفضه لتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول حرب اليمن، مطالبا قرداحي بالاعتذار، والحكومة اللبنانية بتوضيح موقفها من هذه التصريحات.

وفي بيان لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، أعرب​ نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن «رفضه التام جملة وتفصيلا لتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، والتي اعتبر أنها :» تعكس فهما قاصرا وقراءة سطحية للأحداث في اليمن».

وانتقد الحجرف تصريحات قرداحي حول حرب اليمن والتي قال عنها أن «الحرب في اليمن عبثية ويجب أن تتوقّف» قبل توليه الحقيبة الوزاررية، قائلًا إن: «تعرض الوزير اللبناني لكل من المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، خلال حديثه متهما إياهم بالاعتداء على اليمن، في الوقت الذي يعمل التحالف العربي لدعم الشرعية على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح قبل الانقلاب الحوثي على الشرعية في سبتمبر 2014».

وأضاف بيان التعاون الخليجي أن: «الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي طالب وزير الإعلام اللبناني بالرجوع إلى الحقائق التاريخية وقراءة تسلسلها ليتضح له حجم الدعم الكبير الذي تقدمه دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية للشعب اليمني في كافة المجالات والميادين، وذلك بهدف الوصول إلى حل شامل للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216».

واستنكر البيان ما قاله إن «دفاع وزير الإعلام اللبناني عن جماعة الحوثي الانقلابية في الوقت الذي يتجاهل فيه تعنت الحوثي ضد كل الجهود الدولية الرامية لإنهاء الازمة اليمنية، وفي الوقت الذي تستهدف جماعة الحوثي المملكة العربية السعودية بالصواريخ والمسيرات، وفي الوقت الذي تستهدف جماعة الحوثي أبناء الشعب اليمني الأعزل وتمنع وصول المساعدات الإغاثية للمناطق المنكوبة».

وطالب البيان القرداحي «بالاعتذار عما صدر منه من تصريحات مرفوضة» مشددًا على أن: «على الدولة اللبنانية أن توضح موقفها تجاه تلك التصريحات».

وأثارت تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول حرب اليمن، غضبا في الأوساط الخليجية، بعدما قال إن اليمنيون يدافعون عن أنفسهم معتبرًا أن «السعودية والإمارات تعتديان على الشعب اليمني، وأن الحوثيين يمارسون الدفاع عن النفس».

وعاد قرداحي وبرر هذه التصريحات بعد الجدل الواسع الذي أثاره جراء نشر مقطع فيديو لمقابلة له، مؤكدًا أن اللقاء سجل له قبل أن يصبح وزيرا للإعلام اللبناني.

وأوضح قرداحي عبر سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» إنه «لم يقصد بأي شكل من الأشكال، الإساءة إلى السعودية أو الإمارات، وإنه يكن لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء».

واعتبر قرداحي أن «الجهات التي تقف وراء هذه الحملة أصبحت معروفة، وهي التي تتهمه منذ تشكيل الحكومة بأنه آت لقمع الإعلام».

من جهة أخرى أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب مثاتي رفضه التام لتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي عن موقف السعودية والإمارات من حرب اليمن، أمس الثلاثاء.

وقال «ميقاتي» في تصريحات أبرزتها قناة «العربية» إن لبنان متمسك بالروابط العربية، مؤكدا إدانته لأي تدخل في الشؤون السعودية الداخلية من اية جهة.