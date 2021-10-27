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محافظ سوهاج: إزالة 220 حالة تعد على 13 ألف متر من أملاك الدولة بالمحافظة
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 09:15 مساءً
«زراعة النواب»: هناك تخاذل في توزيع الأسمدة على المحافظات البعيدة
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 09:14 مساءً
مسؤول صيني يوضح لماذا طالبات بلاده المواطنين بتخزين السلع الغذائية
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 09:14 مساءً
الرئيس اللبناني: معالجة الأزمة مع السعودية والخليج مستمرة
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 09:08 مساءً
مدحت قريطم يكشف تفاصيل تعديلات قانون المرور: لا تشمل التوكتوك
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 09:00 مساءً
الإسماعيلي يتفق مع «تذكرتي» على إنشاء مقر داخل النادى
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 09:00 مساءً
رئيس مطار بيروت الدولي ينفي توقف الرحلات بين لبنان ودول الخليج
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 09:00 مساءً
الحكومة تعلن بدء تطعيم الفئة العمرية «15 لـ18 عاما» غدا
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 09:00 مساءً
وزير الإنتاج الحربي: الرشاشات والسيارات المدرعة بمكون مصري كامل
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 09:00 مساءً
النيابة العامة توضح: هذه ضوابط مدة حماية حق المؤلف على نتاجه الفكري ومؤلفاته
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 08:52 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
تركيا تمدد تفويض إرسال قوات لسوريا والعراق
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 27 أكتوبر 2021 12:21 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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