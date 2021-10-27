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«كاف» يقرر زيادة قوائم المنتخبات فى كأس الأمم الإفريقية

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«كاف» يقرر زيادة قوائم المنتخبات فى كأس الأمم الإفريقية «كاف» يقرر زيادة قوائم المنتخبات فى كأس الأمم الإفريقية

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استقر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» على زيادة عدد اللاعبين المشاركين في أمم أفريقيا وذلك بسبب جائحة .

ووفقا لصحيفة «الرياضية المغربية» فإنه وبسبب الوضع الوبائي الذي يخلفه فيروس كورونا فإنه تقرر أن يتم زيادة عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات من 23 إلى 28.

ومن المقرر أن تنطلق كأس الأمم الأفريقية المقبلة 2021 في دولة الكاميرون بداية من يوم 9 من شهر يناير.

وكان المكتب التنفيذي في «كاف» قد عقد جلسة يوم الاثنين الماضي وتم التأكيد فيها أنه هناك عدد من الأمور سوف يتم مناقشتها بين إدارة الاتحاد الأفريقي وبين حكومة الكاميرون بشأن سلامة اللاعبين بالإضافة إلى حضور الجماهير.

المصرى اليوم

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