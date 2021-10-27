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بينها لحوم وسلع مجهولة المصدر.. «شرطة »: ضبط 1334 قضية متنوعة

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بينها لحوم وسلع مجهولة المصدر.. «شرطة التموين»: ضبط 1334 قضية متنوعة بينها لحوم وسلع مجهولة المصدر.. «شرطة »: ضبط 1334 قضية متنوعة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى ،وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1334) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

من أبرز القضايا ضبط 17،1طن «لحوم مجمدة – كبدة مستوردة» دون مستندات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالجيزة.
كما تم ضبط 9،2 طن «كبدة مستوردة» دون مستندات «مجهولة المصدر»، ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، مع المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائيةبالشرقية.
كما تم ضبط 1،8 طن «لحوم مجمدة» دون مستندات «مجهولة المصدر»، ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، مع مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالشرقية.
كما تم ضبط 750 كيلو جرام «دواجن مستوردة») محظور تداولها بالأسواق، تم تجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسؤول عن ثلاجة لتخزين اللحوم والدواجن المجمدة التابعة لإحدى شركات الإستيراد والتصدير) بالجيزة.
كما ضبط 55 طن «سكر أبيض» دون مستندات «مجهول المصدر»، ويشتبه في عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصه الطبيعية «تحجر» – 13،75 طن «عصائر مختلفة الأنواع» منتج نهائى معبأة داخل عبوات بدون مستندات، ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الصناعية)، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، مع المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية دون ترخيص بالشرقية.
كما تم ضبط 2،58 طن «مكرونة» مخصصة ربطاً على البدالين التموينين والمجمعات الإستهلاكية محظور تداولها خارج منظومة الدعم) تم تجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة قدرت قيمتها بـ (18060 جنيه) مع (المدير المسؤول عن فرع إحدى شركات الجملة) بالبحيرة.
كما تم ضبط (111 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين تم تجميعها للإستيلاء على الدعم المقرر لها وتحقيق أرباح غير مشروعة)، بحوزة (المدير المسؤول عن مخبز بلدى) بمحافظة الدقهلية.
كما ضبط 100 كيلو جرام دقيق بلدى محظور تداوله تم تجميعه لإستخدامه في إنتاج الخبز السياحى قدرت 620 جنيه – 74 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين تم تجميعها للإستيلاء على الدعم المقرر لها- ماكينة صرف خبز)، بحوزة (المدير المسؤول عن مخبز سياحى بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.
كما ضبط 9،1 طن «نحاس خام» مرتجعات مصانع مجهول المصدر – ماكينة خط إنتاج تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، مع (مالك مصنع لإنتاج الأسلاك الكهربائية دون ترخيص) بالقليوبية.
كما ضبط 8،5 طن «أسمدة زراعية مدعمة» محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية تم تجميعها للإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة قدرت بــ29750 جنيهاً)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسؤول عن محل لتجارة الأسمدة الزراعية دون ترخيص بالشرقية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

المصرى اليوم

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