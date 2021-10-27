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رئيس مدينة دسوق يعلن الانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية أبومندور وتوابعها

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رئيس مدينة دسوق يعلن الانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية أبومندور وتوابعها رئيس مدينة دسوق يعلن الانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية أبومندور وتوابعها

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أعلن المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق ، انتهاء مشروع الصرف الصحي افاق 2020 بقرية أبو مندور وتوابعها ابو مندور، المندورة الطرواى، البياض.

حيث شهدت القرى المذكوره الانتهاء الكامل من أعمال المشروع خطوط طرد وانحدار وبيارة رئيسية ومحطات الصرف بقرية الطرواى ، وتم توصيل الكابلات بالمحولات وإطلاق التيار الكهربائى لبدء العمل بالتشغيل لمشروع الصرف الصحى بقرى ، الطراوى ، البياض والمندورة وابو مندور . جاء ذلك بمتابعة نائب رئيس مدينة دسوق لشئون القرى محمد جميل ، رئيس القرية ابراهيم عبده.

المصرى اليوم

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