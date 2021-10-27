«دراسات إسلامية الإسكندرية» تستقبل طلابها الجدد وتكرم أوائل الخريجات (صور)

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نظَّم مكتبُ رعاية الطالبات، في كلية الداراسات الاسلامية والعربية بنات في جامعة الازهر بالاسكندرية، الاحتفالية السنوية لاستقبال الطالبات الجدد، للعام الاكاديميى 2021/ 2022، وذلك بحضور لفيفٌ من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومعاونيهم مساء أمس .

وشهد الحفل السنوي لهذا العام حضور عدد من الطالبات المتفوقات وإجراء حوار مع النماذج المضيئة من طالبات الكلية، كما تمّ تكريمُ أوائلِ الخريجات للعام الجامعي السابق 2020/2021، بالإضافة إلى فقرة الإنشاد وأداها «كورال الكلية» الذي يتوج الحفل.

وكانت من بين الطالبات المكرمات المنشدة الدينية وقارئة القرآن الشهيرة، الزهراء لايق، فيما ألقت الدكتورة إيمان محمد الشماع عميدة الكلية؛ كلمة وجهت خلالها رسائل تلغرافية سريعة للطالبات، أخلاقيا، وتعليميا، وسلوكيا، ونظاميا، مؤكدةً على ترحيبها والاقتراحات البناءة، والحَدَبِ على تذليل أية عقبةٍ أمامَهُنّ.

وتحدثت الدكتورة مؤمنة حمزة عون، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالبات، عن دور الطالبات الإيجابي في العملية التعليمية، وضرورة التعامل بفهمٍ ولياقةٍ مع المكاتب الإدارية، وأكدت على أن مكتبها مفتوحٌ أمامَ الطالبات شريطةَ الالتزامِ بالضوابط المنظمةِ للتعاملِ معهُنَّ.

بحضور الزهراء لايق .. "دراسات اسلامية الإسكندرية" تستقبل طلابها الجدد وتكرم أوائل الخريجات (صور)

بحضور الزهراء لايق .. "دراسات اسلامية الإسكندرية" تستقبل طلابها الجدد وتكرم أوائل الخريجات (صور)

بحضور الزهراء لايق .. "دراسات اسلامية الإسكندرية" تستقبل طلابها الجدد وتكرم أوائل الخريجات (صور)

بحضور الزهراء لايق .. "دراسات اسلامية الإسكندرية" تستقبل طلابها الجدد وتكرم أوائل الخريجات (صور)

بحضور الزهراء لايق .. "دراسات اسلامية الإسكندرية" تستقبل طلابها الجدد وتكرم أوائل الخريجات (صور)

بحضور الزهراء لايق .. "دراسات اسلامية الإسكندرية" تستقبل طلابها الجدد وتكرم أوائل الخريجات (صور)

بحضور الزهراء لايق .. "دراسات اسلامية الإسكندرية" تستقبل طلابها الجدد وتكرم أوائل الخريجات (صور)

بحضور الزهراء لايق .. "دراسات اسلامية الإسكندرية" تستقبل طلابها الجدد وتكرم أوائل الخريجات (صور)

بحضور الزهراء لايق .. "دراسات اسلامية الإسكندرية" تستقبل طلابها الجدد وتكرم أوائل الخريجات (صور)

بحضور الزهراء لايق .. "دراسات اسلامية الإسكندرية" تستقبل طلابها الجدد وتكرم أوائل الخريجات (صور)

بحضور الزهراء لايق .. "دراسات اسلامية الإسكندرية" تستقبل طلابها الجدد وتكرم أوائل الخريجات (صور)