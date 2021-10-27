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شهدت أسعار الذهب، صباح اليوم الأربعاء، 27 أكتوبر2021، تراجعا جديدا فى الأسعار رغم الهبوط الطفيف فى مؤشر الدولار، ويتعرض سعر الذهب عالميا ، منذ صباح الأمس إلى خسائر يومية، بسبب مخاوف التضخم، كما تراجع سعر الذهب في مصر بشكل طفيف في استجابة للانخفاض العالمى، حيث سجل متوسط سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارا، 780 جنيها .

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب ضمن خدماتها المتعددة التى تقدمها للقراء والمتابعين، للتيسير على المواطنين الذين يرغبوا فى شرائه سواء للاستثمار أو الادخار أو للزينة والخطوبة والأفراح.

أعلنت شعبة الذهب في مصر صباح اليوم أسعار الذهب في محال الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطًا والمعروف بالبندقى من 891 إلى 893 جنيها، وهو الأقل مبيعا أو إقبالا في مصر ولكن يحبه مواطنو دول الخليج .

وأعلنت الشعبة أن سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارا في مصر تراوح ما بين 780 إلى 782 جنيها، والذى يشهد إقبالا كبيرا في الوجه البحري.

أعلنت الشعبة أن سعر الذهب عيار 18 قيراطا يتراوح ما بين 669 إلى 671 جنيها وهو النوع الأكثر إقبالا ومبيعا في القاهرة الكبرى والإسكندرية .

وتراوح سعر الجنيه الذهب ما بين 6240 إلى 6256 جنيهًا، وهذه الأسعار بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار.

انخفضت أسعار الذهب عالميا مع بداية التعامل فى البورصة، خلال الدورة الأسيوية رغم تراجع مؤشر الدولار وتمت المتاجرة للعقود الآجلة، 1790.35 دولارا للأوقية، وتراجع سعر الذهب بنسبة 0.17% ، وقد يجد الذهب نقاط الدعم على 1776.80 دولارا والمقاومة على 1815.50 دولارا، وتراجعت عقود مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.05% .

تراجعت اسعار الذهب في أسواق المال، مع بداية التعاملات فى البورصة، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 790.26 جنيه، وسجل عيار 24 قيراطا، 903.15 جنيها، وسجل عيار 18 قيراطا، 677.37 جنيها وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1,789.30 $ .

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