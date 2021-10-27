★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

بعد الكثير من الجدل الذي أثير عقب تصريحات والدها حول غيابها عن حفل زفاف شقيقها، ظهرت الفنانة ياسمين صبري لتكشف تفاصيل من حياتها ونشأتها وابتعادها عن والدها وعلاقتها مع الله.

وقالت ياسمين صبري خلال لقاء مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج «ABTalks » متحدثة عن طفولتها، أن من قام بتربيتها هي جدتها وجدها من والدتها، مضيفةً بأن جدتها كانت امرأة شديدة وتحرص على تدريبها يومياً منذ أن كانت بعمر 4 سنوات وحتى أصبحت بعمر الـ18 عاما فلم يكن لها رفاهية الوقت أو الراحة، والذي تعتبره كان سببا في نضج شخصيتها وتحملها للمسؤولية.

وحول علاقتها بوالدها، قالت «ياسمين» أنه انفصل عن والدتها عندما كان عمرها عامين، وبأنها لم ترى غير والدتها وجدها وجدتها من ناحية الأم.

وأشارت إلى أنه لم يكن هناك علاقة مع والدها: «مفيش علاقة بيني وبين والدي لكن الانفصال مش سبب لأن الناس بتاخد اختيارات في حياتها، وفي ناس بتختار تتحمل مسؤولية وتكمل للآخر وناس تانية بتختار نفسها».

وتابعت متحدثة عن علاقتها مع الله قالت: أخاف أزعل ربنا، لأنه كل حاجة في حياتي..هو حبيبي وأنا حبيبته، ودايما بقول كده..هو دا يقيني وأنا حرة.. هو سندي وضهري وهو كل حاجة أنا عليها وكل ما بشعر بكده بيديني أكتر.. وربنا قالها «أنا عند حسن ظن عبدي بي».

كان والد ياسمين صبري، أشرف صبري​، قد كشف عبر صفحته على «فيسبوك» مؤخرا، عن عدم حضورها حفل زفاف شقيقها «بلال» دون إبداء الأساب، حيث علق على صورة لإبنه،: «فرح إبني بكرة ربنا رزقه بأجمل عروسة، أما إن أمه وأخواته الأشقاء رفضوا حتى يباركوله، فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة، وأخوات تانيين لم تغرهم الأموال ولا طيارات وكئب وخداع، أصبح لإبني أخوات جدد وأم جديدة حفظه الله من الشياطين».