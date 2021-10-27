أخبار عاجلة

مدرب الاتفاق "فلادان" : ”جمهورنا مؤثر ومؤازرتهم أمام التعاون مهمة .. وهديتنا لهم النقاط الثلاث" -
"أمانة جدة" تزيل لوحة داخل مركز تسوق بشمال المحافظة وتغرّمه -
حضور كبير للسياحة السعودية بلندن ..و"الخطيب" و"العناني "يبحثان التعاون الثنائي -
رئيس جامعة بنها يستقبل وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية -
وصفت بـ«الوحشية».. «شيفورليه» تستعرض سيارة جديدة في معرض بالولايات المتحدة الأمريكية -
هوندا تعلن عن سعر سيفيك سي 2022..تبدأ تسليمها خلال هذا العام (فيديو) -
3 طرق تثبت تلقيه.. الحكومة: عدم حصول المواطنين على اللقاح «حالة كسل» -
«عظماء شبرا».. نبيلة عبيد تنشر صورة لنجوم الفن تصدرت مدخل أحد المقاهي الكبيرة -
مؤلفة «حتة من القمر»: المسلسل رسالة لمن يمتلكون قلوب لم تنضج ويملؤها القبح -
«على المواطنين التجمع في أحيائهم».. الذعر يصيب سكان أديس أبابا بعد تقدم «تيجراي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«بيت خبرة إيطالي» يحدث الاستراتيجية الخاصة بصناعة السياحة

Print
«بيت خبرة إيطالي» يحدث الاستراتيجية الخاصة بصناعة السياحة «بيت خبرة إيطالي» يحدث الاستراتيجية الخاصة بصناعة السياحة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة السياحة و الأثار، أن بيت الخبرة الايطالي المكلف بتحديث صناعة السياحة المصرية، عرض علي د. خالد العناني وزير السياحة و الأثار، قام بإطلاع الوزير على ما قام به فريق العمل من الدراسات اللازمة خلال الفترة الماضية لتحديث هذه الاستراتيجية من أجل النهوض بصناعة السياحة في وبناء سياحة مسئولة ومستدامة مع مراعاة المستجدات السياحية والظروف الراهنة من متغيرات ومتطلبات السوق سواء في مصر أو في المقاصد المنافسة التقليدية منها والجديدة ولاسيما بعد أزمة جائحة كورونا.

كما قاموا بإطلاع الوزير بما سيقومون به من أعمال خلال الفترة القادمة ولقاءات مهنية مع المسؤولين من والقطاع الخاص لاستكمال الدراسات التي يقومون بها لتحديث هذه الاستراتيجية.

هذا بالإضافة إلى مناقشة التجهيزات الخاصة بتنظيم ورشة عمل موسعة خلال الفترة القليلة القادمة لإطلاع جميع المعنيين بالقطاع السياحي العام والخاص بمستجدات الأعمال الخاصة بعملية تحديث هذه الاستراتيجية حتى يتمكن الجميع من العمل سوياً في نفس الاتجاه، بالإضافة إلى الاستفادة من خبراتهم الكبيرة في مجال السياحة والاستماع لتوصياتهم في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للسياحة في مصر كان قد تعاقد على تحديثها الاتحاد المصري للغرف السياحة مع بيت الخبرة الإيطالي المتخصص في إعداد الاستراتيجيات الخاصة بالسياحة لتشمل تحديث الدراسة التي سبق وأن أعدها نفس بيت الخبرة عام 2009.

وتختلف هذه الاستراتيجية عن الاستراتيجية الإعلامية الترويجية التي انتهت من إعدادها وزارة السياحة والآثار مؤخراً للترويج السياحي لمصر تمهيداً لإطلاق حملة دولية للترويج السياحي لمصر لمدة ٣ سنوات، حيث تهدف الاستراتيجية المتكاملة للسياحة في مصر إلى وضع أسس علمية للسياحة في مصر بمختلف مكوناتها من بنية تحتية وخدمية وبشرية ومقوماتها السياحية المتميزة تكون قادرة على المنافسة بما يضمن تعظيم دور السياحة ومساهماتها المنشودة في انتعاش الاقتصاد المصري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
3 طرق تثبت تلقيه.. الحكومة: عدم حصول المواطنين على اللقاح «حالة كسل»

3 طرق تثبت تلقيه.. الحكومة: عدم حصول المواطنين على اللقاح «حالة كسل»

إصابة 10 من قوات حفظ سلام مصرية في إفريقيا الوسطى

إصابة 10 من قوات حفظ سلام مصرية في إفريقيا الوسطى

قانون المرور الجديد .. «المصري اليوم» تكشف التعديلات الجديدة

قانون المرور الجديد .. «المصري اليوم» تكشف التعديلات الجديدة

مخاوف من موجه كورونا جديدة.. الحكومة الصينية تحث مواطنيها على تخزين الاحتياجات الأساسية (تقرير)

مخاوف من موجه كورونا جديدة.. الحكومة الصينية تحث مواطنيها على تخزين الاحتياجات الأساسية (تقرير)